Du khách Nga ‘bỏ’ Việt Nam sang Thái, du lịch Việt gặp khó năm 2022

Du khách Nga, một trong những thị trường du khách tiềm năng của ngành du lịch Việt Nam, trong năm qua đã tránh điểm đến Việt Nam và đổ sang các điểm đến khác trong khu vực, đặc biệt là Thái Lan. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do việc Việt Nam ngừng các chuyến bay trực tiếp đến Nga giữa bối cảnh chiến tranh Nga – Ukraine và sự hấp dẫn của các điểm đến đối thủ trong khu vực, theo Reuters.

Dữ liệu chính thức công bố của Việt Nam hôm 29/12 cho thấy chưa đến 40.000 người Nga đến Việt Nam vào năm 2022, giảm gần 94% so với khoảng 650.000 người trước khi xảy ra đại dịch vào năm 2019. Con số này chưa bằng một nửa số du khách Nga đến Thái Lan chỉ trong tháng 11, với 108.985 lượt khách Nga, gấp đôi so với tháng 10 và gấp 7 lần so với tháng 9.

Ngành du lịch Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong năm nay, với chỉ 3,6 triệu lượt khách so với 18 triệu lượt vào năm 2019, chủ yếu do nhu cầu du lịch toàn cầu thấp hơn và chính sách nhập cảnh của Việt Nam bị cho là hạn chế hơn so với các nước láng giềng.

Trong năm 2019, ngành du lịch đã giúp Việt Nam thu vào khoảng 12 tỷ đô la.

Ngoài thị trường Trung Quốc, nơi du lịch sụt giảm do các quy định hạn chế đại dịch, thị trường khách Nga bị giảm đi nhiều nhất trong số các thị trường du lịch chính của Việt Nam vào năm 2022.

Reuters dẫn nguồn từ một trong những công ty lữ hành lớn nhất của Việt Nam đối với thị trường Nga cho biết công ty này ngừng tập trung vào Nga “do giai đoạn nhạy cảm” và vì nhu cầu sụt giảm.

Theo dữ liệu năm 2019 từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, mặc dù du khách Nga không phải là khách quốc tế đến Việt Nam nhiều nhất, nhưng nhóm du khách này lại chi tiêu nhiều hơn so với du khách từ các quốc gia khác, trung bình khoảng 1.830 USD/lượt/người. Con số này cao hơn gấp đôi so với chi tiêu của người Nhật và cao hơn mức trung bình 1.021 đô la từ du khách Trung Quốc.

Nga và Việt Nam có mối quan hệ lâu đời từ thời Liên Xô, nhưng tác động của chiến tranh Ukraine và việc thiếu các chuyến bay trực tiếp từ Moscow, cộng với thị thực nhập cảnh chỉ giới hạn 15 ngày, là những yếu tố được coi là cản trở du khách Nga.

Hãng hàng không nhà nước Vietnam Airlines hồi tháng 3 đã đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Nga với lý do bảo hiểm máy bay và để “tránh các rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra” giữa bối cảnh chiến tranh Nga - Ukraine.

Đầu năm nay, Việt Nam đã nối lại đường bay thẳng đến Hoa Kỳ, Anh, Australia và một số thị trường lớn khác.

Ngày 21/12, Chính phủ Việt Nam đã tổ chức một hội nghị nhằm thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam. Tại hội nghị này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp du lịch đề xuất các giải pháp để giải quyết những khó khăn trước mắt, nhanh chóng thu hút khách quốc tế trong mùa cao điểm năm nay, nhằm tránh tình trạng “đi trước về sau” trong lĩnh vực du lịch.