Việt Nam trấn an du khách Nga về thẻ MIR giữa lúc Moscow bị phương tây trừng phạt tài chính

Đại diện đại sứ quán Việt Nam tại Nga vừa trấn an du khách Nga về sự an toàn của việc dùng thẻ thanh toán MIR tại Việt Nam, nói rằng thẻ này “rất thông dụng” và người dùng nên “yên tâm”. Việc trấn an này diễn ra giữa lúc Hoa Kỳ và các nước phương tây đang gia tăng áp lực trừng phạt hệ thống tài chính và ngân hàng của Moscow do Nga xâm lược Ukraine.

Phát biểu tại Diễn đàn Du lịch Việt Nam - Saint Petersburg hôm 17/5 trong khuôn khổ “Những ngày Việt Nam tại Saint Petersburg”, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Tham tán Thương mại Việt Nam Dương Hoàng Minh được truyền thông trong nước dẫn lời nói: “Tại Việt Nam thẻ thanh toán MIR rất thông dụng và khách Nga có thể yên tâm khi du lịch Việt Nam”, và nói thêm rằng Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách Nga.

Loan tin về sự kiện này, báo Nga sputniknews tiếng Việt chạy dòng tít: “Việt Nam hoan nghênh khách du lịch Nga với thẻ MIR”.

Thẻ MIR, do Tổ chức Thanh toán Quốc gia Liên bang Nga (NSPK) điều hành, có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2019.

Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) đang tham gia cung cấp dịch vụ thẻ chip MIR tại Việt Nam.

Hôm 9/3, Ukraine vừa đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tạm dừng mọi giao dịch bằng thẻ thuộc hệ thống thanh toán thẻ MIR của Nga giữa lúc nước này vận động quốc tế gây áp lực tài chính đối với Nga khi Moscow xâm lược Ukraine.

Hôm 10/5, sáu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ gửi một lá thư tới Bộ Tài chính Hoa Kỳ hối thúc chính quyền của Tổng thống Joe Biden mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với NSPK của Nga, vì cho rằng thẻ MIR do cơ quan này quản lý có khả năng né các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cũng lưu ý rằng thẻ MIR đang có mặt tại Việt Nam và một vài nước khác, và rằng Nga cũng mong muốn có thêm nhiều nước khác sử dụng loại thẻ này, được biết như là một lá chắn tài chánh của Moscow chống lại các lệnh trừng phạt.

Các nhà lập pháp Mỹ khuyến nghị rằng chính quyền Biden nên áp dụng các biện pháp trừng phạt hoặc các biện pháp hạn chế khác đối với hệ thống thanh toán NSPK của Ngân hàng Trung ương Nga và xem xét liệu hệ thống thanh toán UnionPay của Trung Quốc hoặc “bất kỳ ngân hàng hoặc mạng thanh toán nào khác đang giúp Nga né các lệnh trừng phạt hay không, để rồi có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với họ”.

Tính đến ngày 1/4/2022, số lượng thẻ MIR do các ngân hàng Nga phát hành đã vượt quá 125 triệu thẻ tại 10 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Armenia, Belarus, Kazakhstan...

Hôm 18/5, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ca ngợi việc tạo ra hệ thống thanh toán quốc gia MIR và gọi nó là “một giải pháp thay thế” cho hệ thống thanh toán Visa và Mastercard đã bị ngừng hoạt động ở Nga vì các lệnh trừng phạt của phương tây từ tháng 3.