Tổng thống Ukraine: Nga đã quên bài học Đệ nhị Thế chiến

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, ngày 2/5 nói việc Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngụ ý nói rằng lãnh đạo Đức quốc xã Adolf Hitler có nguồn gốc Do Thái chứng tỏ Moscow đã quên hay chưa từng học bài học của Đệ nhị Thế chiến.

Trong thông điệp qua video, Tổng thống Zelenskiy, người có gốc Do Thái, nói ông cạn lời trước phát biểu của Ngoại trưởng Nga.

“Ngoại trưởng Nga không ngần ngại công khai tuyên bố rằng những người chống Do Thái chính là những người Do Thái. Và rằng ông Hitler có dòng máu Do Thái. Làm thế nào có thế nói như thế trước thềm ngày kỷ niệm chiến thắng Đức quốc xã? Những lời lẽ này có nghĩa là nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đang quy trách nhiệm cho người Do Thái về những tội ác của Đức quốc xã. Cạn lời.”

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình Ý, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói ông Adolf Hitler có gốc gác Do Thái, khi được hỏi tại sao Nga bảo là cần phải phi đức quốc xã Ukraine khi mà chính bản thân Tổng thống của Ukraine, ông Volodymyr Zelenskiy, là một người Do Thái.

Ông còn nói thêm rằng “Từ lâu nay chúng ta nghe những người Do Thái thông thái nói rằng những kẻ chống Do Thái ghê gớm nhất lại chính là những người Do Thái.”

Cùng ngày 2/5, Israel lên án Ngoại trưởng Nga về phát biểu này và đề nghị Moscow xin lỗi.

Bộ Ngoại giao Israel cho hay sẽ triệu đại sứ Nga để nói chuyện ‘cứng rắn’ về những lời phát biểu mà Ngoại trưởng Lavrov đưa ra.

Ngoại trưởng Israel, Yair Lapid, nói “Đó là một tuyên bố tai tiếng không thể nào tha thứ được và dĩ nhiên cũng là một sai lầm khủng khiếp về lịch sử, và chúng tôi trông chờ một lời xin lỗi.”

Chưa có phản hồi tức thì từ đại sứ quán Nga.

Ông Dani Dayan, chủ tịch đài tưởng niệm Yad Vashem của Israel dành cho 6 triệu nạn nhân Do Thái trong cuộc tàn sát chủng tộc Holocaust, nói phát biểu của Ngoại trưởng Nga là sai và đáng khinh, đáng phải bị lên án kịch liệt.