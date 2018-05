VN bác tin có đại diện dự lễ liên quan ĐSQ Mỹ ở Jerusalem

Bộ Ngoại giao Việt Nam phủ nhận tin nước ngoài nói đại diện của hơn 30 nước, trong đó có Việt Nam, dự kiến tham gia một lễ tiếp tân của chính phủ Israel tối 13/5 nhân dịp khai trương đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jerusalem.

Trong một email ngắn gửi đến VOA hồi cuối buổi chiều ngày 14/5, giờ Hà Nội, Vụ Thông tin Báo chí thuộc bộ cho biết: “Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam không có đại diện dự buổi tiếp tân này như một số báo chí đưa tin”.

Mỹ chuyển sứ quán sang nơi nào đi nữa, đó là quyền của Mỹ, họ có quyền làm điều đấy. Việt Nam với tư cách là quốc gia có quan hệ ngoại giao thì tôi nghĩ việc tham dự [buổi lễ] cũng không có chuyện gì. Không phải vì lý do đó mà nói là theo Mỹ, do đó là chống lại Palestine.

Trước đó trong cùng ngày, các trang web của hai tờ báo ở đất nước có đa số là người Do Thái, Haaretz và Times of Israel, đưa tin ít nhất 32 đại sứ, trong đó có đại sứ Việt Nam và 3 nước châu Á khác, đã nhận lời mời dự lễ tiếp tân do thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Israel Benjamin Netanyahu chủ trì.

Tin cho hay Isreal đã gửi giấy mời tới 86 đại sứ nước ngoài đến dự buổi lễ. Tham gia sự kiện về phía Mỹ là phái đoàn cấp cao do ái nữ của Tổng thống Trump, cô Ivanka, và con rể kiêm cố vấn của ông, là Jared Kushner, làm đại diện.

Hai báo kể trên nói thêm rằng hầu hết các đại sứ của Liên hiệp châu Âu ở Israel đã tẩy chay buổi lễ.

Vẫn theo hai báo, không như lễ tiếp tân là sự kiện do Israel chủ trì, không có đại sứ nước ngoài nào được mời đến lễ khai trương đại sứ quán Mỹ, theo kế hoạch diễn ra hồi chiều ngày 14/5, giờ Jerusalem. Lễ khai trương do chính phủ Mỹ tổ chức, theo hai báo Israel. Tin của họ nói rằng chỉ có các quan chức cao cấp nhất của Israel và lãnh đạo của các chính đảng ở nước này được mời.

Dù Việt Nam không cử đại diện đến lễ tiếp tân hôm 13/5, theo lời Bộ Ngoại giao, song một chuyên gia trong nước nói nếu điều đó diễn ra cũng không có gì đặc biệt “theo logic thông thường”. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ, nói với VOA:

“Giữa Việt Nam và Mỹ là quan hệ đối tác toàn diện. Mỹ chuyển sứ quán sang nơi nào đi nữa, đó là quyền của Mỹ, họ có quyền làm điều đấy. Việt Nam với tư cách là quốc gia có quan hệ ngoại giao thì tôi nghĩ việc tham dự [buổi lễ] cũng không có chuyện gì. Không phải vì lý do đó mà nói là theo Mỹ, do đó là chống lại Palestine, v.v…, không phải đâu”.

Hồi đầu tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và khẳng định sẽ chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến thành phố này.

Về việc tân Tổng thống Mỹ khi đó thay đổi lập trường về Jerusalem sau gần 1 năm nắm quyền, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bày tỏ quan ngại rằng điều đó “có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hòa bình, ổn định tại khu vực Trung Đông”.

Nữ phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng hôm 8/12/2017 nói với báo chí rằng Việt Nam tái khẳng định lập trường nhất quán về việc “ủng hộ giải pháp hai nhà nước”, trong đó có việc thành lập Nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh Nhà nước Israel với đường biên giới trước năm 1967.

Bà Hằng nói thêm rằng Việt Nam có quan điểm là “mọi giải pháp liên quan đến Jerusalem cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, với sự đồng thuận của các bên liên quan”.