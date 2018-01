Việt Nam tặng huân chương, dùng chuyên cơ đón ‘anh hùng’ U23

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hôm 26/1 cho biết sẽ dùng chuyên cơ của một hãng hàng không Việt Nam để đón đội tuyển bóng đá Việt Nam U23 trở về sau trận chung kết gặp tuyển Uzbekistan tại Trung Quốc, trong khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen ngợi và động viên “Thầy Park và toàn thể đội tuyển bóng đá U23”.

VFF cho biết ngay khi về đến Việt Nam vào trưa 28/1, đội tuyển sẽ được đưa tới Văn phòng Chính phủ để diện kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Kế hoạch đón mừng này đã được thay đổi vào phút chót.

Theo kế hoạch mới, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ kế hoạch diễu hành bằng xe buýt 2 tầng mui trần từ sân bay để chào người hâm mộ như đã định, nhưng chỉ đi khoảng 1 km, sau đó sẽ chuyển sang xe buýt bình thường để về trung tâm Hà Nội.

Sau khi kế hoạch tiếp đón bằng “chuyên cơ” được duyệt, đội tuyển U23 đã hủy toàn bộ vé máy bay đã đặt trước đó để về Việt Nam.

Vào tối cùng ngày, đội tuyển U23 sẽ tham dự Gala mừng thành tích được giới thiệu là “hoành tráng” do Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch tổ chức tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Đang tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Ấn Độ ở New Delhi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư cho đội tuyển U23. Bức thư được Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh mang thẳng từ New Delhi sang Thường Châu để trao tận tay huấn luyện viên Hàn Quốc Park Hang Seo.

Một ngày trước khi trận đấu diễn ra, hàng ngàn người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã ùn ùn kéo nhau sang Trung Quốc để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia U23 trong trận chung kết, trong khi nhiều fan khác bận rộn “đấu” với người hâm mộ của đối thủ trên “sân” mạng xã hội.

Một nhân viên đặt tour của Fiditour, một trong những dịch vụ lữ hành hàng đầu Việt Nam, cho biết đã ‘cháy tour’ sang Trung Quốc vì không còn vé máy bay, mặc dù nhiều hãng hàng không đã tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu.

“Hiện tại bên em hầu như full vé hết rồi, do một số hãng hàng không không còn vé nữa nên tụi em không tổ chức chương trình đi du lịch [sang Trung Quốc] nữa. Khi book vé trên hệ thống thì giá vé cũng tăng cao, một phần do độ hot của trận đấu hiện tại, thứ hai là do thời gian gấp quá nên các hãng hàng không còn ít chỗ, dẫn đến giá vé tăng cao”.

Theo nhân viên của Fiditour, chi phí cho một chuyến đi sang Trung Quốc xem chung kết bóng đá hiện nay lên tới khoảng 1.200 – 1.300 USD/người, bao gồm vé máy bay và chi phí ăn ở cho 4 ngày.

Ngoài tour đi bằng máy bay, cổ động viên Việt Nam còn đi đường bộ tới cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, để làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc. Từ đây tiếp tục đi Nam Kinh và đến Thường Châu, nơi trận đấu diễn ra, để cổ vũ cho “đội nhà”.

Trước đó, hôm 24/1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã mở một cửa riêng để cấp nhanh visa cho người Việt Nam sang Trung Quốc xem bóng đá.

Không khí “hừng hực” trước trận đấu được dự đoán có thể gây “vỡ tim” của người Việt Nam còn lan ra trên cả mạng xã hội.

Ngoài những lời cổ vũ, động viên cho đội nhà, người hâm mộ Việt Nam còn “đấu” với người hâm mộ của đối thủ và trên các trang mạng xã hội và diễn đàn quốc tế bình luận về thể thao. Một số người thừa nhận mặc dù Uzbekistan là đội mạnh, nhưng “vẫn có những điều kỳ diệu trong bóng đá”, số người khác nói dù kết quả thế nào, thì U23 cũng đã “chiến thắng trong lòng người hâm mộ”.

Kênh thể thao của Fox cho rằng “cả khu vực Đông Nam Á sẽ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam để họ tiếp tục thi đấu thành công tại Giải vô địch U-23 AFC 2018”.

Bài báo nói “Không thể phủ nhận rằng trận thi đấu tuyệt vời của Việt Nam vào vòng bán kết đã trở thành động lực lớn cho Đông Nam Á”. Nguồn tin này trích dẫn bình luận của nhiều người hâm mộ ở các nước “đối thủ” của Việt Nam trong các trận đấu trước, bây giờ quay sang ủng hộ Việt Nam trong trận đấu cuối cùng của giải, với hy vọng vào một nền bóng đá tốt hơn cho cả khối ASEAN.

Tin cho hay các nhân viên tại sân vận động ở Thường Châu, Trung Quốc, đang cố gắng dọn dẹp lớp tuyết dày trong thời tiết giá lạnh để đảm bảo trận chung kết diễn ra suôn sẻ.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo nhận định cơ hội của U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan là 50-50.

Ông nói: “Chúng tôi biết rằng thi đấu dưới trời quá lạnh là điểm yếu của cầu thủ U23 Việt Nam, nhưng họ cũng đã quen với việc thi đấu dưới thời tiết này. Chúng tôi sẽ không bao giờ lấy thời tiết để đổ lỗi cho khát vọng chiến thắng, dù thời tiết cũng là một yếu tố mà chúng tôi phải vượt qua ở trận đấu tới”.

Chiều 26/1, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã ký quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đội tuyển U23 và Huân chương Lao động hạng Ba cho huấn luyện viên Park Hang Seo.

Trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ diễn ra vào 3 giờ chiều 27/1, theo giờ Việt Nam.