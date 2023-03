Ukraine tấn công thành phố do Nga nắm giữ ở sâu sau chiến tuyến

Hôm 29/3, Ukraine tấn công một kho đường sắt và làm mất điện ở thành phố Melitopol do Nga chiếm đóng, nằm sâu ở hậu tuyến, trong bối cảnh ngày càng có nhiều tin đồn từ Kyiv về một cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga đã bị hao mòn sau một cuộc tấn công mùa đông thất bại, theo Reuters.



Những hình ảnh chưa được kiểm chứng trên internet cho thấy những vụ nổ lóe sáng bầu trời đêm với những vệt sáng ở thành phố Melitopol, căn cứ của chính quyền chiếm đóng ở Zaporizhzhia, một trong năm tỉnh của Ukraine mà Nga tuyên bố đã sáp nhập.



Thị trưởng lưu vong đứng đầu thành phố của Ukraine xác nhận rằng có những vụ nổ ở đó. Hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga, trích dẫn các quan chức do Moscow dựng lên, cho biết một kho đường sắt đã bị phá hủy và xảy ra mất điện trong thành phố và các làng lân cận.



Thành phố Melitopol, với dân số trước chiến tranh khoảng 150.000 người, là trung tâm hậu cần đường sắt cho các lực lượng Nga ở miền nam Ukraine và là một phần của cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea bị chiếm đóng.



Chưa có thông tin công khai nào nói về vũ khí mà Ukraine có thể sử dụng cho cuộc tấn công này. Thành phố này nằm ngoài tầm bắn của tên lửa HIMARS của Ukraine nhưng cũng nằm trong tầm bắn của các loại vũ khí mới hơn mà nước này được cho là đang triển khai, bao gồm bom JDAM phóng từ trên không và bom lượn GLSDB phóng từ mặt đất mà Hoa Kỳ hứa cung cấp. Nga nói họ bắn hạ một chiếc GLSDB hôm 28/3, đây là lần đầu tiên nước này thông báo việc bắn hạ bom lượn như vậy.



Các cuộc tấn công diễn ra khi Kyiv cho rằng họ có thể sớm tiến hành một cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga. Phía Nga đã không giành được bất kỳ chiến thắng lớn nào trong cuộc tấn công kéo dài hàng tháng, với trận giao tranh đẫm máu nhất trong cuộc chiến.



Melitopol nằm ở phía nam của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nằm ở bờ nam do Nga kiểm soát của một hồ chứa khổng lồ đóng vai trò tiền tuyến. Ông Rafael Grossi, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đến thăm khu vực này vào ngày 29/3 sau khi gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tại bờ hồ ở phía do Ukraine nắm giữ. Ông Grossi đã kêu gọi thiết lập một khu vực an toàn xung quanh nhà máy điện này.