Trung Quốc: Không được để chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên

Cuộc khủng hoảng về hạt nhân Triều Tiên phải được giải quyết bằng đàm phán, chứ không phải chiến tranh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố ngày 14/12 trong khi Tổng thư ký Liên hiệp Antonio Guterres cảnh báo về mối nguy có thể miên hành vào chiến tranh.

Lời phát biểu của ông Tập được đưa ra trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Moon Jae-in sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hồi thứ ba tuần này đề nghị bắt đầu đàm phán trực tiếp với Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết.

Tòa Bạch Ốc hôm thứ tư nhấn mạnh không thể tổ chức thương thuyết cho tới khi nào Triều Tiên cải thiện hành vi.

Tổng thống Nga, Vladimir Putin nói đề nghị của Ngoại trưởng Mỹ là một tín hiệu tốt, đồng thời khuyến cáo rằng bất kỳ hành động tấn công nào của Mỹ đối với Triều Tiên đều mang lại hậu quả tàn khốc.

Thứ sáu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson sẽ tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc tại New York. Dịp này, ông Tillerson dự kiến thúc đẩy các nước duy trì áp lực do Mỹ dẫn đầu, thông qua các biện pháp chế tài, để buộc Bình Nhưỡng bỏ chương trình võ khí hạt nhân.

Triều Tiên thử phi đạn đạn đạo liên lục địa tiên tiến nhất hôm 29/11 mà họ nói rằng có thể bắn tới lục địa Mỹ, bất chấp áp lực quốc tế và chế tài của Liên hiệp quốc.

Hoa Kỳ khẳng định mọi phương án đối phó với Triều Tiên đã được tính tơi kể cả hành động quân sự.

Đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc tại Đại Sảnh đường Nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình nói mục tiêu giải giới hạt nhân bán đảo Triều Tiên phải được tuân thủ, chớ để xảy ra chiến tranh hay xáo trộn, theo truyền thông Trung Quốc.

Trung-Hàn có cùng quan tâm là duy trì hòa bình và Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Seoul để phát huy đàm phán, hỗ trợ hai miền Nam-Bắc Triều Tiên cải thiện quan hệ, ông Tập nêu rõ.

Tổng thống Hàn Quốc nói không thể dung chấp chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên và đôi bên sẽ hợp tác áp dụng chế tài và áp lực lên Triều Tiên, truyền thông Hàn Quốc loan tin.

Theo Reuters