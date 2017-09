Trung Quốc hạn chế xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ sang Triều Tiên

Trung Quốc hôm thứ Bảy loan báo họ sẽ hạn chế xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ sang Triều Tiên để tuân hành những chế tài của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhắm vào chương trình phát triển hạt nhân và phi đạn của miền Bắc.

Bộ Thương mại Trung Quốc nói trong một thông cáo đăng trên website của mình rằng dầu lọc xuất khẩu cho Bình Nhưỡng sẽ được giới hạn ở mức hai triệu thùng mỗi năm có hiệu lực vào tháng 10. Thông cáo nói việc buôn bán khí thiên nhiên hóa lỏng sẽ bị cấm ngay lập tức.

Dầu mỏ xuất khẩu để sử dụng trong chương trình phi đạn đạn đạo hoặc các hoạt động khác của Triều Tiên bị cấm theo các chế tài của Liên Hiệp Quốc, thông cáo nói.

Bắc Kinh cũng sẽ cấm nhập khẩu hàng dệt may từ Triều Tiên ngay lập tức. Hàng dệt may là nguồn thu chính cuối cùng của Bình Nhưỡng sau nhiều vòng chế tài liên tục của Liên Hiệp Quốc, mà theo đó Trung Quốc đã cắt đứt than đá, quặng sắt, hải sản và những hàng hóa khác.

Trung Quốc chiếm khoảng 90 phần trăm thương mại của Triều Tiên. Sự hợp tác này mang tính thiết yếu đối với Bình Nhưỡng và những chế tài mới nhất càng gia tăng thêm áp lực buộc đất nước cộng sản này từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn tầm xa

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc từ lâu đã che chở cho miền Bắc, nhưng gần đây đã bày tỏ sự bực bội với chính quyền Kim Jong Un.