Tòa tuyên y án 23,5 năm tù đối với 6 thành viên Thiền am Bên bờ vũ trụ

Một phiên tòa phúc thẩm ở Long An vừa tuyên y án tổng cộng 23,5 năm tù đối với 6 thành viên tại Thiền Am Bên bờ vũ trụ, một bản án mà cả đại diện của tổ chức này và các luật sư bào chữa đều cho là “rất thất vọng”.

Sau hai ngày làm việc, chiều 3/11, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” xảy ra tại cơ sở tu tại gia Thiền am Bên bờ vũ trụ, hay còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai, kết thúc với mỗi bị cáo lãnh án từ 3 năm đến 5 năm tù.

Truyền thông trong nước cho biết Hội đồng xét xử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Long An hôm 3/11 đánh giá rằng tòa cấp sơ thẩm “đã xét xử đúng người, đúng tội, không oan”.

Bà Tanya Nguyễn - Đỗ, một nhà vận động gốc Việt ở Hoa Kỳ, đồng thời là đại diện của Thiền am Bên bờ vũ trụ tại các diễn đàn nhân quyền quốc tế, cho VOA biết hôm 4/11 rằng các thủ tục tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm ở Long An trong hai ngày qua là “không thể chấp nhận được”.

“Những bằng chứng và những lời giải thích không được [Hội đồng xét xử] chú ý và tiếp tục cho họ hình phạt 23 năm 6 tháng tù”.

“Một đoàn luật sư năm người đại diện cho Thiền am Bên bờ vũ trụ đã đứng lên để phản đối rằng họ không phục, không đồng ý”.

“Tại phần phát biểu sau cùng, các thầy cũng không được nói lên suy nghĩ của mình, không những vậy mà công an 3-4 người còn lôi, kéo các thầy về lại chỗ ngồi, không cho nói, không cho phát biểu”.

Luật sư Nguyễn Văn Miếng, một trong 5 luật sư bào chữa, viết trên Facebook sau phiên phúc thẩm: “Vào lúc 15 giờ ngày xét xử thứ hai, chủ tọa tuyên bố chấm dứt phần tranh luận, trong khi các bị cáo chưa được tranh luận với đại diện Viện Kiểm Sát”.

“Các luật sư đồng loạt đứng dậy yêu cầu Hội đồng xét xử áp dụng đúng tố tụng cho các bị cáo được tranh luận. Nhưng không được chấp nhận”, Luật sư Miếng cho biết thêm.

Ông Đặng Đình Mạnh, một luật sư bào chữa khác, nhận định trên trang Facebook cá nhân: “Sau 2 ngày xét xử căng thẳng, cấp phúc thẩm xét xử vụ án đối với ông Lê Tùng Vân và các thành viên của Thiền Am đã kết thúc theo cách rất đáng thất vọng: Y án sơ thẩm”.

Luật sư Mạnh viết: “Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước để đón nhận kết quả này. Tuy vậy, sau khi nghe tuyên án, lòng chúng tôi vẫn chùng xuống”.

Sau phiên sơ thẩm ngày 21/7 vừa qua, Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) đã đưa tất cả 6 thành viên chịu án tù của Thiền am Bên bờ vũ trụ vào danh sách “Nạn nhân tự do tôn giáo và niềm tin” toàn cầu, cho rằng những thành viên này bị chính quyền Việt Nam giam cầm “chỉ vì hoạt động tôn giáo” và “bày tỏ ý kiến của mình”.

Sáu người bao gồm ông Lê Tùng Vân, 5 năm tù; bà Cao Thị Cúc, 3 năm tù, các ông Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, mỗi người 4 năm tù; và ông Lê Thanh Nhị Nguyên, 3 năm 6 tháng tù.

VOA đã liên lạc Toà án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An, đề nghị họ cho biết ý kiến về các bình luận trên và phản ứng của USCIRF, nhưng chưa được trả lời.

Ngoài bản án trên, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An cho biết rằng đang điều tra mở rộng hành vi “lừa đảo” đối với các thành viên ở Thiền am Bên bờ vũ trụ, báo Công an Nhân dân của Bộ Công an loan tin hôm 4/11.

Dựa vào điều mà Cơ quan An ninh điều tra gọi là “đơn tố giác”, cơ quan này nói rằng ông Lê Tùng Vân, bà Cao Thị Cúc và một số người trong hộ gia đình này đã “giả mạo cơ sở Phật giáo, nuôi trẻ mồ côi” để kêu gọi những nhà hảo tâm chuyển tiền bạc, vật chất đến ủng hộ.