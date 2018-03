Tình tiết mới trong ‘vụ đánh bạc triệu đô’

Vụ bắt giữ cựu quan chức công an Nguyễn Thanh Hóa trong “vụ đánh bạc nghìn tỷ” tiếp tục gây “rúng động” dư luận ở Việt Nam, trong bối cảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu “xử nghiêm”.

Tính đến ngày 11/3, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, một trong những địa phương phát hiện các vụ đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn, đã “khởi tố và bắt tạm giam 74 đối tượng”, tính cả ông Hóa, theo truyền thông trong nước.

Trong một động thái dường như đã được “bật đèn xanh”, báo chí Việt Nam rầm rộ đăng tải nhiều thông tin liên quan tới ông Hóa, với những hàng tít như “Tướng công an bảo kê đánh bạc: Khi con sâu bự làm rầu nồi canh” hay “Ông Nguyễn Thanh Hóa đã ‘phản bội’ lại lòng tin của cán bộ nhân dân”.

Bị can bị khởi tố, bị áp dụng biện pháp tạm giam nhưng lại không hề biết, nhận được các quyết định tố tụng này. Trong khi đó, báo chí, truyền hình lại đưa tin ầm ầm, mạng xã hội lan truyền chóng mặt. Nếu bị can bỏ trốn, tự tử, tẩu tán tài sản, tiêu huỷ chứng cứ tài liệu liên quan đến vụ án thì ai chịu trách nhiệm đây?

VOA Việt Ngữ không thể liên lạc được với thân nhân hay luật sư của ông Hóa để phỏng vấn.

Tin cho hay, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao này bị bắt tại Bệnh viện 198 của Bộ Công an hôm 11/3, “sau hơn hai tháng nhập viện chữa trị bệnh liên quan vấn đề thần kinh”.

Vài giờ trước đó, ông vẫn nói với một số tờ báo, trong đó có VnExpress, là mình “không biết gì” về tin bị truy tố.

Về điều này, luật sư Trần Thu Nam đặt câu hỏi về việc liệu “công an Phú Thọ có vi phạm”. Ông viết trên Facebook cá nhân: “Bị can bị khởi tố, bị áp dụng biện pháp tạm giam nhưng lại không hề biết, nhận được các quyết định tố tụng này. Trong khi đó, báo chí, truyền hình lại đưa tin ầm ầm, mạng xã hội lan truyền chóng mặt. Nếu bị can bỏ trốn, tự tử, tẩu tán tài sản, tiêu huỷ chứng cứ tài liệu liên quan đến vụ án thì ai chịu trách nhiệm đây? Biết cũng chả nói, chỉ thấy buồn cười thôi”.

Công an Phú Thọ chưa thấy hồi đáp trước nhận định trên của luật sư Nam.

Một ngày sau khi ông Hóa bị giữ, hôm 12/3, ngôi biệt thự mà tờ Tiền Phong nói là “khác lạ” của gia đình ông đã “bị phá dỡ phần xây sai phép”.

Vụ “đánh bạc triệu đô” liên quan tới cựu quan chức công an là một trong các chủ đề được tìm kiếm và đọc nhiều nhất trên Facebook và Google trong hai ngày qua.

Facebooker Khanh Nguyen gửi bình luận về cho VOA Việt Ngữ: “Chống tham nhũng, tức nhà nước nói đến làm trong sạch bộ máy của mình, vì vậy một số cán bộ cấp cao bị bắt là chuyện thường, còn không chống tham nhũng chỉ là hình thức”.

Một trang với gần 50 nghìn người “like” (thích), có tên gọi “Cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm Sử dụng Công nghệ cao – C50” nhưng không rõ có thuộc quản lý của Bộ Công an hay không, dẫn một bài viết về việc “Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án 'tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền', đồng thời cho biết rằng “lực lượng cảnh sát công nghệ cao vẫn hoạt động bình thường theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp”.

Cũng trên mạng xã hội được nhiều người Việt Nam sử dụng nhiều nhất này, một luật sư người Việt có tên Nguyễn Thanh Bình viết: “Vụ này đã có cách đây hàng hơn nửa năm rồi. Nhưng nghe đâu có khá nhiều tướng lĩnh liên quan. Thậm chí còn cao hơn cả tướng Nguyễn Thanh Hoá này. Hơn nữa số tiền thu lợi bất chính vô cùng lớn. Có lẽ không ém nhẹm, chia chác được, lại bị ban bí thư chỉ đạo phải xử lý nên buộc phải khởi tố, thí một con tốt cho xong chuyện”. VOA Việt Ngữ không thể ngay lập tức xác thực độc lập thông tin này.

Truyền thông dẫn nguồn tin chính quyền cho biết đã “nhận diện” được hai đối tượng “cầm đầu” đường dây đánh bạc khiến ông Hóa rơi vào vòng lao lý.

Báo điện tử VietNamNet đưa tin, đó là ông Phan Sào Nam và ông Nguyễn Văn Dương, dù Bộ Công an chưa chính thức công bố thông tin. Hiện chưa rõ tình cảnh của hai người được cho là đều làm trong lĩnh vực công nghệ cao này.

Không chỉ báo chí trong nước, mà truyền thông nước ngoài cũng quan tâm tới vụ ông Hóa.

Hãng tin AFP của Pháp viết rằng nhân vật “phụ trách chống đánh bạc trên mạng này” tới nay là “quan chức công an cấp cao nhất bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch rộng khắp chống tình trạng tham nhũng tràn lan”.

Còn hãng tin Reuters của Anh thì cho rằng cuộc chiến này hiện đã lan từ ngành ngân hàng và dầu khí sang công an.