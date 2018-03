Việt Nam bắt tướng công an vì ‘tổ chức đánh bạc’

Một cựu cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao (C50), Bộ Công an, hôm 11/3, đã “bị khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng về tội ‘Tổ chức đánh bạc’ theo khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999", Bộ Công an Việt Nam thông báo.

Theo tuyên bố đăng trên trang web của Bộ này, đây là quyết định của Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an tỉnh Phú Thọ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, 60 tuổi, bị điều tra vì liên quan tới vụ “sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành”.

Thông báo của Bộ Công An Việt Nam không nêu cấp bậc cũng như chức danh trước đây của vị tướng công an mà chỉ viết là “Nguyễn Thanh Hóa”.

Bộ này cũng cho biết rằng Chủ tịch Trần Đại Quang hôm 11/3 cũng đã “ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân" đối với ông Hóa.

Công an của tỉnh Phú Thọ trước đó đã “phá được vụ án đánh bạc có tổ chức, xuyên quốc gia, thu được trên 1.000 tỷ đồng và số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu đôla”, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình nói trong một hội nghị trực tuyến hồi cuối tháng Một.

Cùng ngày thực hiện vụ “khởi tố và bắt giữ” ông Hóa, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhóm họp Ban Bí thư để nghe báo cáo về vụ việc.

Theo báo chí trong nước, Ban Bí thư cho rằng, đây là vụ án “có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương; liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm”, đồng thời ra chỉ đạo “xử lý nghiêm minh”.

Phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc hồi tháng Một, ông Trọng đề cập tới việc "suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống" trong lực lượng công an, đông thời kêu gọi "xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh".

Giới quan sát cho rằng hiện cuộc chiến chống tham nhũng do ông Trọng khởi xướng đã lan sang ngành công an, sau ngành ngân hàng và dầu khí.

Vụ bắt giữ ông Hóa đang gây ra nhiều bình luận trên mạng xã hội.



Luật sư Trần Vũ Hải viết trên Facebook: "Nên nhớ C50 có nhiệm vụ chính là chống tội phạm công nghệ cao (như tên gọi của cục này), đương nhiên bao gồm các tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên Internet. Rõ ràng, ông cựu cục trưởng này cần bị truy cứu về những tội danh lợi dụng chức vụ (thuộc nhóm tội tham nhũng) như tội nhận hối lộ chẳng hạn, nếu ông được chia tiền".

Ông viết tiếp: "Hy vọng, sau khi xem xét đầy đủ vụ việc, cơ quan điều tra và Viện kiểm sát sẽ xác định chính xác hơn về tội danh bị cáo buộc đối với ông tướng này, để áp dụng phù hợp các điều khoản tương ứng trong bộ luật hình sự và bộ luật tố tụnh hình sự".

Trong khi đó, Facebooker Phan Văn Hiệu viết: "Củi nhiều lắm đấy, sắp tới lò phải hoạt động hết công suất mới đốt hết được".

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố “lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy” để nói về quyết tâm chống tham nhũng ở Việt Nam.