Thủ tướng Phúc thị sát Formosa: cảnh báo hay thông qua

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến thăm công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) được truyền thông Việt Nam tường trình rằng ông nhấn mạnh “nếu vi phạm trở lại thì phải đóng cửa nhà máy,” song nhiều người chỉ trích cho rằng chuyến “thị sát các hạng mục” của ông Phúc hôm 24/7 là “cú bật đèn xanh” cho nhà máy của công ty Ðài Loan bị cáo buộc đã gây ra thảm họa môi trường biển khiến cá chết hàng loạt ở vùng biển thuộc 4 tỉnh miền trung hồi năm ngoái.

Nhà máy thép Formosa được xem là lớn nhất Ðông Nam Á đặt tại Hà Tĩnh này báo cáo với Thủ tướng Phúc rằng họ “đã nghiêm túc chấp hành các cam kết, và đến nay đã khắc phục được 52/53 lỗi vi phạm.”

“Những cái thông tin này không mới,” nhà báo tự do Võ Văn Tạo ở Việt Nam bình luận. “Cách đây mấy tháng chúng tôi đã từng nghe rồi. Tôi không phải là nhà chuyên môn về luyện thép, cho nên tôi không hiểu cái lỗi cuối cùng, cái lỗi thứ 53 là lỗi gì.”

Cùng đi với Thủ tướng Phúc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nói rằng Formosa hoàn toàn kiểm soát được các nguồn thải ô nhiễm, an toàn môi trường, đã đầu tư bổ sung và đưa vào vận hành nhiều hạng mục cải thiện công trình bảo vệ môi trường, bảo đảm đạt tiêu chuẩn quốc tế theo cam kết với chính phủ Việt Nam. Về môi trường biển 4 tỉnh miền Trung, ông Hà khẳng định, đã an toàn. Còn đại diện Bộ Y tế cho biết mẫu hải sản được kiểm tra cho thấy hải sản cả tầng nổi, tầng đáy ở 4 tỉnh miền trung hoàn toàn an toàn.

Nhà báo Võ Văn Tạo nhận định: “Về mặt khoa học mà nói, năm ngoái họ tích tụ lại để vét, xúc sửa đường ống, họ thải ra một loạt, nồng độ rất lớn cho nên cá chết hàng loạt ở dọc 4 tỉnh trung bộ. Nếu họ rút kinh nghiệp, họ không để dồn lại, mà họ chỉ thải từ từ. Tất nhiên là việc sử lý chất thải có nâng lên, chứ không để nguyên như cũ, họ gia giảm tốn kém hơn một tí. Nhưng họ sẽ thải từ từ, ngày này sang ngày khác, thì cá sẽ không chết đâu, nhưng nó sẽ ăn phải chất độc và nhiễm độc. Mình sẽ ăn cá, nước mắm làm từ cá, thì mình cũng sẽ nhiễm độc. Nếu họ làm kiểu âm thầm như thế, thì chắc chắn hiểm họa cho người dân Việt Nam vẫn còn khủng khiếp lắm.”

Ông Tạo nói tiếp: “Tôi nghĩ rằng cái tuyên bố đó của ông Phúc là thể hiện quyết tâm của đảng, nhà nước Việt Nam là để cho Formosa tiếp tục hoạt động ở Việt Nam.”

Formosa cho biết hiện tại tổng vốn đầu tư vào dự án là hơn 10,6 tỉ đôla, dự kiến cuối năm sẽ tăng lên 11,6 tỉ đôla.

