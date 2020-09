Thảm kịch 39 người Việt chết trong xe tải đông lạnh: 4 người bị kết án tù

Một toà án ở Việt Nam vừa kết án tù 4 người vì liên quan tới cái chết của một trong 39 nạn nhân tử vong trong xe tải đông lạnh nhập cảnh vào Anh để làm thuê chui hồi năm ngoái.

Vụ xét xử diễn ra sau gần một năm kể từ khi thi thể của 39 nạn nhân người Việt, gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em, được phát hiện trong một container đông lạnh ở Essex, ngoại ô London, hôm 23/10/2019.

Theo ghi nhận của truyền thông trong nước về phiên toà diễn ra tại Hà Tĩnh hôm 14/9, 7 bị cáo trong vụ án đưa nạn nhân Phạm Thị Trà My, một trong những nạn nhân tử vong, bị đưa ra xét xử về tội “tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.”

Theo cáo trạng được Tuổi Trẻ trích dẫn, bốn người – gồm Trần Đình Trường, Nguyễn Thị Thuý Hoà, Nguyễn Quốc Thành và Nguyễn Thị Thuý Diễm – làm thủ tục đưa Trà My sang Pháp để trốn sang Anh lao động với giá 22.000 USD vào tháng 7/2019.

Ngày 23/10/2019, Trà My được đưa vào ngồi trong thùng xe tải đông lạnh để đưa sang Anh một cách bất hợp pháp và gặp nạn ở hạt Essex. Cô cùng 38 di dân người Việt khác đã tử vong trong xe container này trước khi được cảnh sát Anh phát hiện.

Trước đó, phiên xử lần 1 do TAND tỉnh Hà Tĩnh mở vào ngày 31/8 đã bị hoãn lại do một bị cáo quê Nghệ An xin vắng mặt vì đang điều trị ung thư và 63 nhân chứng không có mặt.

Trong phiên toà ngày 14/9, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trường, Thành và Hoà – những người làm giả giấy tờ đưa Trà Mi đi châu Âu thông qua con đường du lịch sang Trung Quốc, các mức án tù từ 5 đến 7 năm 6 tháng. Nguyễn Xuân Triều, một bị cáo khác tham gia đường dây này, bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại, cùng trú tại Nghệ An, mỗi người bị phạt tù từ 12 đến 18 tháng tù treo.

Nghi phạm cầm đầu đường dây đưa người sang Anh trái phép, Thuý Diễm – được cho là thường trú ở Trung Quốc, đang bị nhà chức trách truy nã quốc tế, theo TTXVN.

Thảm kịch thương tâm của 39 di dân Việt, được xác định là nhập cư trái phép vào Anh, đã thu hút nhiều sự quan tâm của báo chí quốc tế hồi năm ngoái. Cảnh sát Anh nhận dạng được danh tính của toàn bộ nạn nhân tử vong mang quốc tịch Việt Nam trong chiếc xe tải đông lạnh vào tháng 11/2019. Sau đó trong tháng, thi thể của họ được đưa về quê nhà ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, Hải Dương và Hải Phòng. Trong số 39 người tử nạn – gồm một trẻ vị thành niên 15 tuổi, 21 nạn nhân đến từ Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tin nhắn cuối cùng của Trà My gửi tới mẹ cô rạng sáng ngày 23/10/2019 được đăng tải trên nhiều báo quốc tế. Cô viết: “Con xin lỗi bố mẹ nhiều. Con đường đi nước ngoài không thành. Con chết vì không thở được.”

Tại toà, bố nạn nhân Trà My, ông Phạm Văn Thìn, được VnExpress trích lời nói: “Gia đình bỏ ra 22.000 USD cho con sang Anh song vỡ mộng, giờ mất trắng. Chỉ mong các bị cáo hỗ trợ phần nào đó để khắc phục, vì vợ chồng già yếu không biết lấy đây ra khoản tiền lớn như vậy.”

Hồi tháng 6, một toà án của tỉnh Nghệ An tuyên phạt một phụ nữ 15 tháng tù giam vì giúp một người bạn, Nguyễn Văn Hiệp – một trong số 39 nạn nhân chết trong xe tải đông lạnh, vào Anh bất hợp pháp.

Các phiên toà ở Anh liên quan đến vụ việc này cũng đã được tiến hành. Hai người đàn ông Ireland, Ronan Hughes và Maurice Robinson, đã nhận tội ngộ sát 39 di dân Việt. Trong phiên toà diễn ra vào tháng trước, tài xế 40 tuổi Hughes, được mô tả là “đầu sỏ” đường dây đưa lậu người vào Anh, còn nhận tội tiếp tay cho di cư bất hợp pháp.