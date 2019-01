Tổng thống Trump hủy bỏ chuyến đi Davos

Ngày 10/1 Tổng thống Donald Trump hủy bỏ chuyến đi dự trù đến Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Thụy Sĩ, vào cuối tháng này giữa lúc chính phủ Mỹ đóng cửa. Đây là dấu hiệu cho thấy ông chuẩn bị cho một cuộc đối đầu chính trị kéo dài cho đến cuối tháng 1.

Hiện không rõ việc chính phủ đóng cửa một phần, hiện đang bước sang ngày thứ 20, có chấm dứt trước cuộc họp kinh tế toàn cầu dự trù diễn ra từ ngày 22/1 đến ngày 25/1, hay không. Ông Trump và đảng Dân chủ trong Quốc hội hiện đang tranh chấp về việc tài trợ cho chính phủ và bức tường ông hứa từ lâu dọc theo biên giới Mỹ-Mexico.

“Vì sự không khoan nhượng của đảng Dân chủ về An ninh Biên giới và tầm quan trọng to lớn của sự An toàn Quốc gia chúng ta, tôi hủy bỏ chuyến đi rất quan trọng của tôi đến Davos, Thụy Sĩ, để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới,” ông Trump viết trên Twitter.

Sáng ngày 10/1, Tổng thống nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc là ông có ý định phát biểu tại diễn đàn nhưng sẽ không tham dự nếu việc đóng cửa chính phủ tiếp tục.

Việc hủy bỏ này làm tiêu tan hy vọng về cơ hội gặp các nhà lãnh đạo thế giới khác về các vấn đề kinh tế trong đó có thương mại.

Chính quyền Trump đang có các cuộc thảo luận với Liên hiệp Châu Âu, Trung Quốc cùng các nước khác.

Trung Quốc và Hoa Kỳ đồng ý 90 ngày ngưng chiến trong việc áp đặt thuế quan để đạt đến một thỏa thuận.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn sẽ tham dự cuộc họp tại Thụy Sĩ, nhưng không rõ có cuộc gặp nào được dự trù giữa ông Vương và ông Trump hay không.