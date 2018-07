Sơn Tinh giảm cường độ sau khi hoành hoành ở Việt Nam

Lũ lụt do bão nhiệt đới Sơn Tinh gây ra đã giết chết ít nhất 20 người, làm nhiều người bị thương ở Việt Nam và hiện còn hơn một chục người bị liệt vào danh sách mất tích.

Loan tin này hôm 23/7, hãng tin AP tường thuật rằng 10 người đã chết đuối trong các trận mưa lũ ở tỉnh Yên Bái hồi tuần trước sau khi bão Sơn Tinh quét qua khu vực.

Báo chí trong nước được AP trích dẫn cho biết tại tỉnh Thanh Hóa, một trận lũ quét qua một ngôi làng nhỏ ở huyện Lang Chánh, cuốn theo hàng chục ngôi nhà hôm thứ Năm tuần rồi,.

Bản tin dẫn lời ông Lương Văn Hùng, một cư dân ở huyện Lang Chánh, kể lại:

“Lũ quét tới đột ngột và nhanh tới nỗi chúng tôi không có thì giờ thoát thân. Một số nhanh chân chạy được lên những vùng đất cao, nhưng nhiều người khác bị lũ cuốn trôi.”

Bản tin dẫn lời Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, ông Nguyễn Xuân Hồng, xác nhận rằng lũ quét đã cuốn trôi một gia đình 4 người giữa lúc họ đang ngủ.

Một người sống sót, anh Vi Văn Dũng, cư ngụ tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, kể lại giây phút kinh hoàng vào đêm 19/7, khi căn nhà gỗ nơi bà nội anh ở “bị lũ xô đổ, cuốn trôi, mang theo bà nội và bố anh, lúc đó đang tìm cách cứu bà. Anh Dũng may mắn thoát chết nhờ bám vào được một thân cây gỗ lớn.

Vợ anh là Hà thị Biển, bế con gái tên Vi thị Huyền Trân, cũng bị lũ cuốn đi mất tích. Tin mới cập nhật trên trang mạng baomoi.com cho biết thi thể của bé Huyền Trân – đã được gia đình và chính quyền địa phương nhận diện, được tìm thấy vào lúc 7:30 ngày 23/7 dưới cầu làng En, tỉnh Thanh Hóa, cách vị trí nạn nhân bị lũ quét đi khoảng 2 km. Hai thi thể khác đã được thu hồi trước đó từ những đống đổ nát do lũ để lại.

Ông Nguyễn Xuân Hồng cho biết một toán cứu hộ gồm 300 người vẫn đang tìm kiếm thành viên thứ Tư của gia đình này, hiện vẫn mất tích.

Nhiều ca thương vong khác được báo cáo ở các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Hòa Bình và Sơn La, nơi mưa lớn gây ra nạn đất chuồi và cắt đứt giao thông.

Ngoài ra bão Sơn Tinh, còn gọi là Bão số 3, đã gây nhiều thiệt hại về hoa màu, chăn nuôi và thuỷ sản. Về thiệt hại tài sản, hơn 200 ngôi nhà bị sập, gần 10 ngàn căn nhà bị ngập. Các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình, Nam định, Hòa bình và Yên Bái.

Trang mạng baochinhphu.vn dẫn thông báo của Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho hay tỉnh Yên Bái đã có ít nhất 21 người chết, mất tích và bị thương do ảnh hưởng của bão Sơn Tinh. Giao thông đã trở nên tê liệt do nhiều tuyến quốc lộ và đường liên xã bị ách tắc do nước lũ và sạt lở đất.

Mưa đã ngừng vào cuối tuần vừa rồi, tuy nhiên báo cáo thời tiết cho biết là một cơn áp thấp nhiệt đới cũng đang di chuyển về hướng miền Bắc Việt Nam trong tuần này.

Trang tin tức VNExpress hôm thứ Bảy tường thuật rằng các cư dân của huyện Chương Mỹ ở ngoại ô Hà nội đã được yêu cầu sơ tán lên các vùng đất cao để tránh lụt.

Trang mạng otofun.com dẫn thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết khu vực nội thành Hà Nội trong một vài ngày qua đã có mưa với lượng rất lớn tại khu vực Bắc Thăng Long, Thanh Xuân, Hà Đông, gây úng ngập, đọng nước tại Hà Đông, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Đống Đa...

Pháp Tấn Xã và hãng tin Xinhua của nhà nước Trung Quốc tường thuật rằng trong mấy tuần qua, các cơn bão nhiệt đới còn hoành hành tại nhiều nước Châu Á khác, như tại Philippines, nơi ít nhất 3 trận bão vừa quét qua, trong đó có bão Josie, bão số 10 ập vào Philippines trong năm 2018.

Kể từ các trận mưa mùa bắt đầu, hàng trăm người đã thiệt mạng trong các trận lụt và sạt lở đất trên khắp Ấn Độ.

Một số nước khác cũng bị tác động gồm có Myanmar, Bangladesh, và khu vực phía Tây Nhật Bản, nơi mà các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn, hai tuần sau khi lụt lội và đất chuồi do mưa lũ gây ra giết chết hơn 200 người.