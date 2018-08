Quan chức Mỹ cảnh báo nguy cơ Nga tiếp tục can thiệp bầu cử

Các quan chức tình báo và an ninh của Mỹ lên tiếng báo động về nguy cơ có nỗ lực tác động vào các cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ trong năm nay và cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, đồng thời cũng trấn an rằng họ đang làm mọi thứ trong khả năng để đối phó.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen, Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Paul Nakasone và Giám đốc FBI Christopher Wray đã có mặt ở Nhà Trắng hôm thứ Năm ngày 2/8 để trấn an người dân Mỹ rằng họ đang làm tất cả những gì có thể.

“Chúng ta tiếp tục chứng kiến một chiến dịch thông tin rộng khắp của Nga để cố gắng làm suy yếu và chia rẽ nước Mỹ,” Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats cho biết.

“Chúng tôi đang dùng mọi biện pháp có thể,” ông Coats nói thêm.

Hồi đầu tuần, cả Nielsen, Wray và Nakasone đều có mặt ở New York để dự một hội nghị về an ninh mạng. Khi đó, họ lên tiếng về nhu cầu cấp bách phải có một cách tiếp cận tập thể và hợp tác về an ninh.

Bà Nielsen cho biết nguy cơ tấn công mạng giờ đây đã vượt quá nguy cơ của một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường do một thực thể thù địch ở nước ngoài gây ra.

Ông Wray thì nhận định rằng so với cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 thì trong năm 2018 họ ‘chưa thấy những nỗ lực tương tự tấn công cụ thể vào cơ sở vật chất bầu cử’. Tuy nhiên ông cũng nói rằng những nỗ lực ảnh hưởng đến công luận vẫn tiếp diễn.

Những nhận định này được đưa ra sau nhiều tuần Tổng thống Trump công khai chỉ trích kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ về hành vi can thiệp của Nga. Sau khi đối mặt với sự lên án mạnh mẽ của cả hai Đảng, ông Trump sau đó đã lên tiếng rằng ông chấp nhận những kết luận của giới tình báo.

Hôm 2/8, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã chỉ thị ‘một nỗ lực rộng lớn của toàn bộ các cơ quan chính phủ’ để bảo vệ các cuộc bầu cử của Mỹ.

Đáp trả lại những chỉ trích của cả hai Đảng rằng chính quyền Trump không có chiến lược quốc gia rõ ràng để bảo vệ đất nước ở cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, đã viết trong một lá thư gửi đến các nghị sỹ Dân chủ ở Thượng viện rằng ‘Tổng thống Trump không và sẽ không bao giờ dung chấp sự can thiệp vào hệ thống chính phủ đại diện của Hoa Kỳ’.

Cả hai chính đảng của Mỹ đều lên án phản ứng của chính quyền Trump là ‘manh mún, thiếu sự phối hợp của các cơ quan liên bang’. Họ cũng kêu gọi Tổng thống Trump có lập trường mạnh mẽ hơn trên vấn đề hệ trọng đối với nền dân chủ Mỹ.