Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Ngũ Giác Đài 

Hôm 23/5, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã hội kiến với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan tại Ngũ Giác Đài, theo tin từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Hai bên thảo luận vấn hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam trong việc bảo vệ an ninh ở Biển Đông.

Ông Shanahan nói:

“ Bây giờ chúng ta phải xây dựng cho tương lai của chúng ta: đó chính là cùng nhau xây dựng an ninh ở khu vực Biển Đông, chính là làm thế nào để xây dựng khả năng tương tác, và làm thế nào để chúng ta có thể trợ giúp lẫn nhau cùng tự phòng thủ.”

Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh được trích lời nói: “Tôi thật sự đánh giá cao vai trò của Bộ Quốc Phòng và cá nhân ông trong việc làm tốt hơn quan hệ giữa hai nước. Và chúng tôi tin rằng sự cân bằng toàn bộ giữa hai quốc gia sẽ tiếp tục phát triển, và tôi mong đợi có các cuộc thảo luận đầy kết quả về quan hệ song phương.”

Theo TTXVN, ông Phạm Bình Minh đánh giá cao Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã dành ngân sách cho dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa mới được chính thức khởi động vào tháng 4/2019.

Trong cùng ngày, ông Minh gặp Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Eliot Engel.

Theo truyền thông Việt Nam, Dân biểu Eliot Engel khẳng định Quốc hội Mỹ quan tâm đến tình hình Biển Đông, ủng hộ việc duy trì tự do, an toàn, an ninh hàng hải, hàng không trên vùng biển này.

https://www.defense.gov/Watch/Video/videoid/682890/