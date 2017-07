Ông Trump bàn với ông Putin vấn đề gì?

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu 7/7 nói ông và Tổng thống Vladimir Putin đã thảo luận về "nhiều điều khác nhau" và ông tiên đoán trong những ngày tới, sẽ có những diễn biến có lợi cho cả hai nước.

"Tôi trông đợi sẽ có nhiều điều tích cực diễn ra cho cả Nga và Hoa Kỳ", ông Trump nói khi bắt đầu cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa ông với ông Putin. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong một cuộc hội kiến chính thức thu hút nhiều sự chú ý và phủ bóng lên hội nghị thượng đỉnh G-20 tại thành phố Hamburg, Đức.

Các nhà quan sát đang theo sát cuộc gặp gỡ để tìm các dấu hiệu xem hai nhà lãnh đạo tương tác ra sao. Quan hệ giữa ông Putin và cựu Tổng thống Barack Obama có nhiều căng thẳng, và ông Trump đã lặp đi lặp lại nhiều lần rằng ông muốn cải thiện các quan hệ với Nga.

Có hoài nghi ở Hoa Kỳ về các ý đồ của Nga, chủ yếu là do các cuộc điều tra đang được tiến hành để xem liệu ban vận động tranh cử của ông Trump có thông đồng với Nga khi Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm ngoái. Các phụ tá của ông Trump nói ông có thể nêu vấn đề Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, nhưng có phần chắc ông sẽ không nhấn mạnh vấn đề này.

Các nhà làm luật thuộc cả hai đảng nói ông Trump phải đối đầu với ông Putin về hành động can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Ông Adam Kinzinger, dân biểu Đảng Cộng hòa, thành viên của Ủy ban đối ngoại Hạ viện, trong tuần nói rằng ông sẽ "làm cho ra lẽ" nếu ông Trump không yêu cầu ông Putin chấm dứt việc can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ và các nơi khác.

Tại một cuộc họp báo chung ở thủ đô Warsaw, Ba Lan với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm thứ Năm 6/7, ông Trump đề cập đến sự can thiệp của Nga. Ông nói: "Tôi nghĩ đó là Nga, nhưng tôi nghĩ đó cũng có thể là những người khác / hoặc các nước khác. Không ai thực sự biết chắc điều này."

Quan điểm của ông Trump về vấn đề này phần nào trái ngược với kết luận của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.