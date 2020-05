Người Việt mời thống đốc California thăm tiệm nail sau thông tin lo ngại về Corona

Sau khi Thống đốc California Gavin Newsom tiết lộ rằng ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên ở tiểu bang này xuất phát từ một tiệm nail (làm móng), người gốc Việt bày tỏ lo ngại về tác động của thông tin này, đồng thời ngỏ lời mời ông Newsom tới thăm để “thấy những con người chăm chỉ nhất, nhiệt huyết nhất và yêu nước nhất”.



Trong một buổi họp báo hàng ngày về COVID-19 mới đây, khi được hỏi vì sao ngành dịch vụ như các tiệm nail vẫn tiếp tục phải đóng cửa trong khi tiểu bang bắt đầu tái mở cửa nền kinh tế, ông Newsom nói rằng “ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên ở tiểu bang California, xuất phát từ một tiệm nail” và rằng ông “rất lo lắng về điều đó”.



Tuy nhiên, ông Newsom hôm 7/5 không cho biết cụ thể tiệm nail đó cũng như không công bố bất kỳ thông tin chi tiết nào khác để bảo vệ quyền riêng tư cũng như vì các lý do pháp lý khác.

Một ngày sau đó, khi được hỏi về các quan ngại của nhiều người, trong đó có người gốc Việt, rằng tuyên bố của ông có thể gây ảnh hưởng tới nghề làm nail, Thống đốc Newsom nói rằng ông không có ý làm tổn hại tới các tiệm làm móng mà chỉ có ý định giải thích rõ hơn vì sao các ngành dịch vụ như vậy sẽ được mở cửa vào giai đoạn ba của quá trình nới lỏng lệnh đóng cửa các cơ sở kinh doanh ở California.

Thống đốc Newsom nói rằng những gì ông nói trước đó về tiệm nail “không phải là một bản cáo trạng” về một ngành nghề mà ông nói là “đáng trân trọng” và là “cửa ngõ giúp thoát nghèo”.



“Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để đáp ứng nhu cầu của tất cả các ngành nghề, trong đó có các tiệm nail, để bảo đảm rằng chúng ta thực hiện [việc mở cửa] một cách an toàn và có trách nhiệm”, ông Newsom nói.



“Nailing it for America”, một nhóm thiện nguyện gồm những người làm trong ngành nail, vốn mới được thành lập để quyên góp cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống virus Corona, hôm 11/5 công bố một lá thư bày tỏ “cả quan ngại lẫn sự biết ơn” đối với ông Newsom đồng thời mời vị thống đốc này tới thăm Little Sài Gòn ở Quận Cam, nơi được coi là thủ phủ của người tị nạn gốc Việt.



“Bình luận ban đầu của ông về trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên xuất phát từ một tiệm nail ở California đã gây ra khá nhiều lo lắng”, nhóm thiện nguyện nói.



Tuy nhiên, “Nailing it for America” nói rằng việc vị thống đốc này sau đó làm rõ tuyên bố của mình đã giúp “giảm bớt đáng kể các lo ngại” đồng thời bày tỏ “sự cám ơn về các bình luận sâu sắc thừa nhận những con người làm việc chăm chỉ trong nghề làm móng” và “đã gây dựng thành công cuộc sống”.

“Thay mặt cho 300 nghìn người gốc Việt sống và làm việc ở đây, chúng tôi xin gửi tới ông lời mời ông trở lại thăm Little Saigon và thăm một hoặc hai tiệm nail khi chúng tôi mở cửa trở lại trong giai đoạn ba”, nhóm nói trong một tuyên bố.



“Chúng tôi tin tưởng rằng ông sẽ thấy những con người chăm chỉ nhất, nhiệt huyết nhất và yêu nước nhất mà ông từng gặp ở tiểu bang tuyệt vời của chúng ta”.



Tin cho hay, hiện có khoảng 11 nghìn tiệm làm móng ở California và khoảng 80% trong số đó thuộc sở hữu và quản lý của người Mỹ gốc Việt.



Nhiều chủ tiệm nail (làm móng) gốc Việt ở California thời gian qua “trả ơn” nước Mỹ bằng cách tặng gần một triệu đồ bảo hộ như khẩu trang và găng tay để giúp đỡ các nhân viên y tế chống virus Corona xuất xứ từ Vũ Hán, Trung Quốc, mà hiện đã làm gần 1,4 triệu người nhiễm ở Hoa Kỳ.



California, nơi có người gốc Việt cư ngụ nhiều nhất ở Mỹ, là một trong các tiểu bang chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh COVID-19.