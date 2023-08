New Zealand tố cáo hoạt động tình báo liên quan đến Trung Quốc

New Zealand ngày 11/8 tuyên bố họ biết về các hoạt động tình báo có liên quan đến Trung Quốc bên trong New Zealand và chống lại quốc đảo này cũng như khu vực Thái Bình Dương.

“Đây là một mối lo tình báo phức tạp đối với New Zealand”, Cơ quan Tình báo An ninh New Zealand (NZSIS) cho biết trong phúc trình thường niên.

Toà đại sứ Trung Quốc tại Wellington nói họ “rất không hài lòng và kiên quyết phản đối” nội dung liên quan đến Trung Quốc trong phúc trình vừa kể của New Zealand, khẳng định chính phủ Trung Quốc chỉ giao lưu thông thường với công dân Trung Quốc ở nước ngoài theo luật pháp quốc tế.

Trung Quốc hy vọng các quốc gia liên quan có thể tạo ra một môi trường cởi mở, toàn diện và không phân biệt đối xử với công dân Trung Quốc ở nước ngoài và người Hoa địa phương, toà đại sứ nói trong một tuyên bố.

Các cáo buộc chống lại Trung Quốc này là mới nhất trong một loạt các bình luận gần đây từ chính phủ New Zealand nêu rõ những lo ngại về hành vi quyết đoán của Trung Quốc và tác động gây bất ổn của nó.

New Zealand, một phần của liên minh tình báo và an ninh Ngũ Nhãn bao gồm Úc, Anh, Canada và Hoa Kỳ, trước đây đã có cách tiếp cận hòa giải hơn đối với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của họ, nhưng trong những tháng gần đây thường nêu lo ngại công khai hơn về hành động của Trung Quốc.

Phúc trình nhan đề “Môi trường đe dọa an ninh của New Zealand năm 2023”, lần đầu tiên được công bố trong khuôn khổ sự thay đổi của chính phủ nhằm thông báo tốt hơn cho người dân New Zealand về những rủi ro mà đất nước đang phải đối mặt, và được đưa ra hai tháng trước cuộc tổng tuyển cử mà trong đó chính sách đối ngoại đang được đẩy vào tâm điểm bầu cử.

Phúc trình cũng nhấn mạnh hoạt động “can thiệp nước ngoài” từ Iran và Nga.

Tuy nhiên, phúc trình nói rằng trường hợp can thiệp đáng chú ý nhất là việc các nhóm và cá nhân có liên hệ với cánh tay tình báo của Trung Quốc tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cộng đồng sắc tộc gốc Hoa đa dạng ở New Zealand.

Phúc trình nói thêm rằng, nhìn rộng hơn, môi trường an ninh quốc tế mà New Zealand hoạt động hiện đang gặp nhiều thách thức và khó đoán hơn so với những thập niên gần đây.

“Mối liên kết của chúng tôi với các quốc gia Thái Bình Dương khác và lợi ích chung của chúng tôi trong một khu vực quê nhà ổn định, hòa bình, thịnh vượng và kiên cường sẽ thu hút sự chú ý của các cơ quan tình báo nước ngoài.” Phúc trình cho biết thêm những cơ quan tình báo này đang tìm cách thông báo cho các chính phủ nước ngoài về chính sách, chiến lược của chính phủ và tìm cách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho mình.

Toà đại sứ Iran tại Wellington không trả lời ngay yêu cầu bình luận, trong khi Toà đại sứ Nga chỉ trích “sự can thiệp” của New Zealand vào công việc nội bộ của Nga khi bình luận công khai về việc bỏ tù ông Alexei Navalny.

Ông Andrew Hampton, tổng giám đốc NZSIS, cho biết trong một tuyên bố được đưa ra cùng với phúc trình rằng sự cạnh tranh giữa các quốc gia đang trở nên gay gắt hơn, khiến một số nước tìm kiếm lợi thế thông qua các hoạt động “lật đổ và không trung thực”.

Phúc trình tình báo cũng lưu ý rằng đổi mới công nghệ, bất ổn kinh tế toàn cầu và suy giảm niềm tin xã hội cũng tạo ra các mối đe dọa.

“Môi trường đe dọa của chúng tôi đang phát triển với tốc độ chóng mặt và đã có sự khác biệt rõ rệt, cũng như phức tạp hơn, so với những gì đã thấy vào cùng thời điểm năm ngoái,” phúc trình nói thêm.