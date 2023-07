Thủ tướng New Zealand nói khu vực Thái Bình Dương nhiều tranh chấp, kém an toàn

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins hôm thứ Hai 17/7 nói rằng khu vực Thái Bình Dương đang trở nên có nhiều tranh chấp hơn, khó dự đoán hơn và kém an toàn hơn khi Trung Quốc ngày càng quyết đoán hơn.

“Sự trỗi dậy của Trung Quốc và cách họ tìm cách gây ảnh hưởng cũng là động lực chính của sự cạnh tranh chiến lược ngày càng tăng, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chúng ta,” ông Hipkins nói trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Trung Quốc.

Thủ tướng Hipkins nói thêm rằng điều quan trọng là chúng tôi tiếp tục giao thiệp với Trung Quốc – lắng nghe và xây dựng đối thoại, theo đuổi lợi ích của New Zealand và lên tiếng nói ở những chỗ quan trọng.

Wellington trong lịch sử có một cách tiếp cận hòa hoãn hơn đối với Trung Quốc so với Úc hoặc so với các đối tác an ninh Ngũ Nhãn (Five Eyes) khác là Canada, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

Nhưng trong những năm gần đây, New Zealand ngày càng lên tiếng về các vấn đề bao gồm nhân quyền, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và vấn đề quân sự hóa Thái Bình Dương.

Thủ tướng Hipkins nói rằng một quốc gia nhỏ như New Zealand không thể làm việc một mình và chính phủ nước này nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ đối tác và tính toàn diện để giải quyết các thách thức toàn cầu.

Ông nói thêm rằng cách tiếp cận của New Zealand thường sẽ phù hợp với cách tiếp cận của các đối tác có cùng chí hướng với chúng tôi, những người mà chúng tôi chia sẻ nhiều lợi ích và giá trị chung, không có gì đáng ngạc nhiên.

Thủ tướng Hipkins nói: “Những lợi ích và mối quan tâm chung không có nghĩa là chúng ta sẽ luôn áp dụng cùng một cách tiếp cận. Đôi khi, có sức mạnh chiến thuật trong sự đa dạng của các cách tiếp cận để đạt được những kết quả giống nhau”.