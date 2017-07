Mỹ truy lùng tài khoản có liên hệ đến Bắc Triều Tiên

Nhà cầm quyền Mỹ tìm cách tịch thu hàng triệu đô la của một vài công ty giao dịch với Bắc Triều Tiên từ 8 ngân hàng quốc tế lớn, theo đơn đệ nạp tòa được công bố ngày 6/7.

Nỗ lực này được tiết lộ hai ngày sau khi Bắc Triều Tiên phóng thử nghiệm một phi đạn tầm xa có thể bắn tới Alaska làm leo thang căng thẳng với Hoa Kỳ và tăng thêm lo ngại về kế hoạch hạt nhân của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un.

Đơn nạp ngày 6/7 cho thấy Chánh án Beryl Howell của Tòa án liên bang ở Washington D.C chấp nhận đơn của các công tố viên, cấp trát tịch thu đối với Bank of America Corp, Bank of New York Mellon Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co, Standard Chartered Plc and Wells Fargo & Co.

Các công tố viên tin là những ngân hàng này đã tiến hành việc giao dịch bất hợp pháp hơn 700 triệu đô la nhân danh những thực thể có liên hệ đến Bắc Triều Tiên kể từ năm 2009, bao gồm cả giai đoạn sau khi ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ.

Một số việc giao dịch được tiến hành qua công ty Dandong Zhicheng Metallic Material Co và 4 công ty mặt nổi mà các công tố viên nói đã cố tránh khỏi chế tài qua những giao dịch làm lợi cho những thực thể Bắc Triều Tiên “kể cả quân đội Bắc Triều Tiên và chương trình vũ khí Bắc Triều Tiên,” theo tài liệu đệ nạp tòa án.

Đơn không nói là có ngân hàng nào cố tình vi phạm những chế tài Bắc Triều Tiên hay không.

Trong quyết định của bà, chánh án Howell ban trát tòa yêu cầu 8 ngân hàng này chấp nhận những giao dịch đầu vào nhưng không cho phép những giao dịch đầu ra liên hệ đến 5 công ty vừa kể trong 15 ngày, và do đó tịch thu những gì thu được.

Chánh án Howel được Tổng thống Barack Obama chỉ định, bác bỏ một phán quyết của một thẩm phán liên bang ngày 2/5 từ chối cấp trát tòa. Bà nói các công tố viên có được lý do chính đáng để nhận trát tòa.

Bà nhắc đến một đơn của chính phủ mô tả “80 trang chi tiết” cách thức 5 công ty này giao dịch như thế nào “nhằm che dấu nguồn gốc thực sự và nơi nhận của tài khoản, “khớp với kiểu rửa tiền chung của Bắc Triều Tiên”. Báo cáo này được xác nhận bởi nhiều nguồn khác nhau trong đó có 2 người Bắc Triều Tiên đào tị.