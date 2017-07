Mỹ không kích nhầm làm chết 15 nhân viên an ninh Afghanistan

Các quan chức Bộ Quốc phòng Afghanistan xác nhận cuộc không kích của Mỹ chống quân nổi dậy hôm thứ Sáu ở tỉnh Helmand thuộc miền nam đã giết nhầm ít nhất 15 người thuộc lực lượng của chính phủ.

Vụ bắn nhầm phe ta xảy ra ở quận Gereshk, nơi chiến sự diễn ra ác liệt giữa quân đội Afghanistan và phiến quân Taliban.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan, Dawlat Waziri, cho biết trong các vụ đụng độ, một tiền đồn an ninh đã bị trúng phi đạn do Mỹ bắn vào cuối chiều thứ Sáu. Ông nói với VOA hôm thứ Bảy rằng vụ tấn công làm ít nhất 15 nhân viên an ninh tử vong và một người bị thương.

Các quan chức quân sự Mỹ đã xác nhận rằng các nhân viên an ninh địa phương có liên hệ với lực lượng chính phủ Afghanistan đã thiệt mạng. Các quan chức này ra một thông cáo gọi những vụ tử vong là điều "không may" và cam kết sẽ điều tra để "xác định tình huống cụ thể đưa tới vụ việc này."

Những vụ đụng độ ở Gereshk nổ ra hôm thứ Năm khi Taliban mở một cuộc tấn công lớn có phối hợp để chiếm quận quan trọng này.

Taliban kiểm soát một số quận ở tỉnh Helmand, tỉnh lớn nhất của Afghanistan và là vùng trồng cây thuốc phiện quy mô lớn.