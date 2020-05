Mỹ: Thất nghiệp vì corona cao và tranh cãi về việc cứu trợ thêm

Trong chương trình “Face the Nation” của CBS, cố vấn kinh tế của Tòa Bạch Ốc Kevin Hassett nói tỉ lệ thất nghiệp của Mỹ tăng lên “khoảng hơn 20%” vào tháng 5 hay tháng 6 trước khi nền kinh tế tiến tới điều mà các giới chức nói là phục hồi mạnh mẽ vào cuối năm 2020.

Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 được Bộ Lao động công bố đã đếm dưới mức con số người Mỹ mất việc, các nhà kinh tế nói.

Được hỏi liệu nước Mỹ có thể hiện đang đối mặt với tỉ lệ thất nghiệp gần 25% hay không, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin trả lời: “Chúng ta có thể ở mức đó.”

Một tỉ lệ như vậy bao gồm những người mất việc và hiện không đang tích cực tìm việc và những người được xem như không sử dụng hết khả năng và kỹ năng của họ.

Trong khi phe Dân chủ kiểm soát Hạ viện đang tiến tới việc tiết lộ luật mới trong tuần này, Tòa Bạch Ốc ra chỉ dấu là không vội vàng thông qua một luật trợ cấp khác.

Thi hành luật di trú

Trước đây ông Trump đã đe dọa giữ lại quỹ cứu trợ virus corona đối với những tiểu bang hạn chế sự hợp tác với cơ quan thực thi di trú liên bang- những người chỉ trích mạnh mẽ nói rằng việc này sẽ khai thác cuộc khủng hoảng y tế công cộng để tiến tới những mục đích chính trị. Các cố vấn nói Tòa Bạch Ốc sẽ không cân nhắc dự luật kích cầu mới trong tháng Năm.

Phe Dân chủ đang thúc đẩy một luật cứu trợ to lớn nữa trong đó có thêm tiền cho chính quyền tiểu bang và điạ phương, cho việc xét nghiệm virus corona và cho ngành Bưu điện Mỹ.

Cố vấn kinh tế Toà Bạch Ốc Larry Kudlow cho biết “Chúng tôi đang thu thập các ý kiến cho các bước đi tiếp theo mà chắc chắn là dựa trên dữ liệu”.

“Nếu chúng ta tiến đến một thỏa thuận 4 giai đoạn, theo tôi Tổng thống Trump đã chỉ ra rằng dù ông không muốn cứu nguy các tiểu bang, ông muốn giúp tài trợ cho một số chi phí bất ngờ do virus COVID làm phát sinh,” ông Hassett nói trên chương trình “State of the Nation” của CNN.

Tòa Bạch Ốc “tuyệt đối” thúc đẩy giảm thuế thu nhập từ lương bổng, ông Mnuchin cho hay. Ông Trump đã kêu gọi giảm thuế, đề nghị này ít được Quốc hội ủng hộ.

Hoa Kỳ sẽ cần kiểm tra kỹ trước khi trường học mở cửa lại, Thượng Nghị sĩ Cộng hòa Lamar Alexander, Chủ tịch Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Hưu bổng của Thượng viện nói.

Xuất hiện trên chương trình “Meet the Press” của NBC, ông Alexander dường như đặt nghi vấn về khả năng đạt được mục tiêu có 100 triệu liều vaccine vào mùa thu và 300 triệu liều vào cuối năm 2020. Ông Alexander gọi đây là “một mục tiêu tham vọng lạ lùng” và nói thêm “Tôi không biết liệu chúng ta có thể đạt được điều này.”

Không có vaccine nào cho virus corona được chấp thuận dù một số đang được chế tạo.

Ông Neal Kashkari, chủ tịch và tổng giám đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis nói với chương trình “This Week” của ABC là ông hoan nghênh sự phục hồi mạnh mẽ.

“Tuy nhiên việc này đòi hỏi một sự đột phá trong vaccine, đột phá trong xét nghiệm rộng rãi, đột phá trong chữa trị, để cho chúng ta tin là sẽ an toàn trở lại,” ông Kashkari nói. “Tôi không biết bao giờ chúng ta sẽ có sự tin tưởng đó.”