Khảo sát: Đa số không tán thành các cuộc biểu tình phản đối hạn chế tiếp xúc ở Mỹ

Phần lớn người Mỹ không tán thành việc biểu tình phản đối các hạn chế nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh Covid-19, hãng tin AP dẫn kết quả một cuộc khảo sát cho biết hôm 11/05.

Cuộc khảo sát này cho thấy người dân còn ủng hộ việc mở rộng thêm các hạn chế này - bao gồm đóng cửa nhà hàng quán ăn và thực hiện lệnh ở nhà.

Cuộc khảo sát mới do Trường Thần học của Đại học Chicago và Trung tâm nghiên cứu về vấn đề công chúng của Associated Press-NORC cho thấy 55% người Mỹ không tán thành các cuộc biểu tình xuất hiện ở một số bang khi một số người Mỹ bắt đầu không còn kiên nhẫn đối với các biện pháp y tế công cộng đang làm suy giảm kinh tế toàn cầu. Chỉ có 31% tán thành các cuộc biểu tình.

67% người theo đảng Dân chủ không tán thành các cuộc biểu tình, con số này của đảng Cộng hòa là 51%. 32 % người tham gia khảo sát theo đảng Cộng hòa và 25% đảng Dân chủ nói rằng họ tán thành các cuộc biểu tình.

Chỉ có 8% cho rằng các cuộc biểu tình công cộng, tuần hành và vận động không nên bị hạn chế khi dịch bệnh bùng phát, trong khi 41% cho rằng họ chỉ nên được cho phép với những hạn chế và 50% cho rằng không nên cho phép biểu tình.

“Chúng tôi phải có quyền phản đối, nhưng tôi phải nói với quý vị rằng, nhìn thấy những người mang vũ khí tại tòa quốc hội bang Michigan là khá đáng lo ngại,” ông Dee Miner, 71 tuổi, ở Fremont, California, thuộc đảng Dân chủ, cho biết.

“Đây là một tình huống khó khăn,” ông Jason Blann, 37 tuổi, ở thành phố Carson, Nevada, một cử tri nghiêng về phe Cộng hòa, nói. “Nhưng tôi cũng nghĩ rằng một trong những lý do chúng ta sống ở một đất nước tuyệt vời là chúng ta có quyền tự do ngôn luận, tự do ngôn luận, tự do phản kháng.”

Khi một số tiểu bang đã bắt đầu giảm dần các hạn chế đối với các doanh nghiệp và cá nhân, cuộc thăm dò cho thấy 71% người Mỹ ủng hộ yêu cầu mọi người ở trong nhà ngoại trừ những việc thật cần thiết.

Tương tự, 67% người Mỹ cho biết họ ủng hộ việc yêu cầu các quán bar và nhà hàng đóng cửa, con số này giảm từ 76% trong cuộc thăm dò trước đó.