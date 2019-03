Mỹ đưa hệ thống tên lửa phòng vệ tân tiến nhất đến Israel

Quân đội Mỹ triển khai hệ thống phòng không và phòng vệ tên lửa tân tiến nhất đến Israel lần đầu tiên, các quan chức quốc phòng Mỹ và Israel cho biết hôm 4/3.

Việc này bắt đầu vào tháng 3 nhằm kiểm tra năng lực của quân đội Mỹ triển khai nhanh chóng những khí tài như thế nào trên khắp thế giới, nữ phát ngôn nhân Bộ Tư lệnh của Mỹ phụ trách khu vực châu Âu cho biết.

Viện dẫn các lý do an ninh, bà từ chối cho biết mất bao lâu để chuyển Hệ thống Phòng thủ Tên lửa Tầm cao (THAAD) do các tập đoàn Lockheed Martin và Raytheon chế tạo đến Israel từ căn cứ ở Fort Bliss, tiểu bang Texas.

Động thái này diễn ra vào lúc căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran xung quanh chiến dịch đánh bom của Israel ở Syria và những lời bình luận của Ngoại trưởng Iran rằng ông không loại trừ khả năng một cuộc xung đột quân sự giữa hai nước.

Quân đội Mỹ nói quyết định nhanh chóng chuyển hệ thống THAAD đến Israel là để ‘chứng tỏ cam kết lâu dài của Mỹ đối với an ninh khu vực của Israel’.

“THAAD là hệ thống phòng không và phòng vệ tên lửa tích hợp tân tiến nhất trên thế giới và việc diễn tập sẵn sàng triển khai này cho thấy lực lượng Mỹ rất nhanh nhạy và có thể đáp trả nhanh chóng và không lường trước được đối với bất kỳ đe dọa nào, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào,” Bộ Tư lệnh của Mỹ phụ trách khu vực châu Âu cho biết.

Nằm trong kế hoạch triển khai, quân đội Mỹ sẽ làm việc tại nhiều địa điểm khác nhau ở châu Âu, Hoa Kỳ và Israel để vận hành hệ thống với sự hợp tác chặt chẽ với lực lượng phòng vệ Israel, Bộ Tư lệnh này cho biết.

Phát ngôn nhân quân đội Israel, trung tá Jonathan Conricus, cho biết việc triển khai lần này khác với những cuộc tập trận chung mô phỏng giữa Mỹ và Israel trước đây và có bao gồm sự phối hợp chiến thuật trên mặt đất.

Ông nói rằng tất cả mọi thành phần của hệ thống THAAD đặt ở một căn cứ không quân tại sa mạc Negev ở phía nam Israel. Hệ thống này sẽ nhanh chóng được vận chuyển đến một địa điểm không được tiết lộ ở Nam Israel.

“Từ góc độ của Israel thì ích lợi là chúng tôi có cơ hội tích hợp THAAD vào hệ thống của chúng tôi và mô phỏng các kịch bản khác nhau,” ông nói.