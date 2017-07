Liên minh chống IS tăng cường áp lực lên tổ chức khủng bố

Từ việc ngăn chặn làn sóng các chiến binh nước ngoài cho đến truy lùng các nguồn tài trợ của khủng bố, các nhà lãnh đạo Liên minh toàn cầu trong tuần này gặp nhau tại Washington để tìm kiếm các phương cách tăng cường áp lực hơn nữa đối với tổ chức hiếu chiến Nhà nước Hồi Giáo.

Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức hội nghị bắt đầu một ngày sau khi chính phủ Iraq chính thức tuyên bố giải phóng Mosul khỏi tay các phần tử hiếu chiến Nhà nước Hồi Giáo.

Các giới chức Mỹ nói 72 thành viên của Liên minh chống IS ngày 12/7 sẽ cứu xét cách thức làm thế nào tăng cường nỗ lực toàn cầu để đánh bại IS trong những khu vực còn lại tổ chức này đang chiếm giữ tại Iraq và Syria, trong khi tối đa hóa những áp lực toàn cầu lên các chi nhánh, các tổ chức phụ thuộc, và các mạng lưới của IS.

Ngày 13/7, khoảng 30 thành viên trong số “Những thành viên Liên minh chủ chốt “ sẽ họp để thảo luận những ưu tiên nhằm đặt IS vào “một con đường bị đánh bại không thể đảo ngược được và lâu dài,” được xây dựng trên những tiến bộ tại Mosul và Raqqa. Nhóm này cũng sẽ chú trọng đến những nỗ lực ổn định tại Iraq để tạo điều kiện dễ dàng cho việc tình nguyện trở về nhà của những người phải rời bỏ nhà cửa vì bạo động, theo như Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Đại diện của một số nước châu Phi cũng được mời tham dự cuộc họp theo từng nhóm nhỏ vào ngày 13/7.

Tuần trước Hoa Kỳ loan báo sẽ cung cấp thêm 150 triệu đô la để giúp ổn định Iraq sau khi các phần tử hiếu chiến Nhà nước Hồi Giáo bị đánh bật khỏi nước này.

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ làm việc qua Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc.

“Quỹ này sẽ hỗ trợ cho các nỗ lực thiết lập an ninh căn bản, tái thiết lập những dịch vụ cần thiết, phục hồi kinh tế địa phương, ổn định các cộng đồng và cuối cùng cho phép người Iraq được trở về nhà,” bà Heather Nauert, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Tài trợ của Hoa Kỳ, một phần trong tổng số cam kết của Mỹ cấp hơn 265 triệu đô la trong vòng 2 năm, sẽ cũng cung cấp tạm thời, tiền mặt để bắt đầu khởi động kinh tế địa phương, các giới chức nói.

Hội nghị gần nhất của Liên minh ở cấp bộ trưởng ngoại giao được tổ chức tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng 5 năm nay với sự chủ trì của Ngoại trưởng Rex Tillerson.