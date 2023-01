Lần đầu tiên Little Saigon có Phố Hoa ngày Tết

Lần đầu tiên cộng đồng người Việt ở Mỹ dựng phố hoa vào ngày Tết để gìn giữ nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam cũng như tạo thêm điểm nhấn vui chơi cho người dân trong dịp Tết Quý Mão, các nhà tổ chức chương trình cho biết.



Phố Hoa này được cho là lấy cảm hứng từ đường hoa Nguyễn Huệ, một sự kiện được tổ chức hàng năm vào dịp Tết ở thành phố Hồ Chí Minh, do đó đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng người Việt ở Mỹ.



Phố Hoa sẽ được dựng lên ở con phố trung tâm Main Street thuộc thành phố Garden Grove, khu Little Saigon ở Quận Cam, bang California, nơi tập trung đông đảo người Việt nhất ở Mỹ. Sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và mùng Một Tết, tức 21-22/1 năm 2023.



Hiện giờ Phố Hoa này đã hoàn thành gần xong, anh Phan Nguyễn Khải Minh, một tình nguyện viên phụ trách quảng bá và tài trợ cho sự kiện, cho VOA biết, nhưng vẫn cần thêm tài trợ từ các mạnh thường quân.



“Ở Little Saigon vào dịp Tết đã có diễn hành Tết, các hội chợ Tết của các hội đoàn. Năm nay chúng tôi muốn có không khí Tết mới hơn nên muốn tái hiện lại phong tục tập quán của người Việt ngày Tết là đi xem hoa,” anh Minh nói.



Người ra Phố Hoa này còn nhằm giới thiệu cho các sắc dân khác ở Mỹ biết về một nét văn hóa truyền thống của người Việt, anh cho biết thêm.



Theo đó, những hình ảnh đặc trưng của Việt Nam như nhà lá, quang gánh, xe bò, lồng đèn, thầy đồ… sẽ được tái hiện trong Phố Hoa để gợi nhớ về Việt Nam.



Điểm nhấn của Phố Hoa này sẽ là hai con rồng vàng cao 5 mét kết bằng hoa, lá và trái cây tạo thành cổng chào. Mỗi con rồng có chín khúc, tượng trưng cho chín cửa của dòng sông Cửu Long, và con mèo cao mét 3 được gọi là Queen Cat, Nữ hoàng Mèo, linh vật của năm Quý Mão.



Theo lời anh Minh mô tả thì toàn bộ con đường Main Street sẽ được đóng lại với xe cộ và chỉ cho người đi bộ vào tham quan miễn phí. “Thiết kế hoa sẽ trải dài hai bên đường. Giữa đường sẽ dựng lên sân khấu để các ca sỹ trình diễn,” anh cho biết.



Anh Minh cho biết các loại hoa được sử dụng để dựng Phố Hoa là được trồng tại chỗ hay đem đến từ các bang khác ở Mỹ. Ngoài ra trong Phố Hoa còn có chợ dâu để bày bán một sản vật nổi tiếng của địa phương.



Phố Hoa còn có trình diễn văn nghệ và ‘Flower Fashion Show’ màn tranh tài áo dài hoa trên sân khấu hoa được trang trí bằng những vật dụng dân dã.

Để có thể thực hiện được Phố Hoa này, các nhà tổ chức phải hoàn thành nhiều loại giấy tờ với chính quyền và ‘các vị dân cử của thành phố cũng đã hết lòng hỗ trợ để mọi việc được suôn sẻ’, cũng theo lời anh Minh.



Về lý do các nhà tổ chức chọn con đường Main Street, anh Minh giải thích ‘đây là con đường trung tâm gắn liền với lịch sử thành phố Garden Grove mà người dân địa phương ai cũng biết’.



“Tại hồi nhỏ bên Việt Nam, ba mẹ em hay dẫn em đi trung tâm Sài Gòn để xem hoa. Khi em nghe đây là lần đầu tiên sự kiện này tổ chức bên Hoa Kỳ em cảm thấy rất là vui và muốn xem mình có thể tái hiện lại đường hoa ở Việt Nam hay không,” anh Minh giãi bày về lý do anh tham gia phục vụ cho Phố Hoa.



Theo lời anh Minh thì anh ‘rất tự hào’ cộng đồng người Việt có phong tục xem hoa ngày Tết, khác với các cộng đồng khác



Tuy nhiên, trong cộng đồng Việt Nam vốn có nhiều chia rẽ, sự kiện Phố Hoa này cũng trở thành ‘vấn đề chính trị’ khi gặp phải sự chống đối từ những người cao niên có tinh thần chống Cộng quyết liệt, anh Minh cho biết.



“Họ nghe về đường hoa Nguyễn Huệ. Họ liền liên tưởng đến bên Việt Nam. Họ tưởng là chúng tôi đem những thứ của chính quyền Việt Nam qua bên này,” anh giải thích về lý do có sự chống đối.



Cho nên anh nói khâu khó nhất của sự kiện là ‘để cho người Việt bên này tin tưởng về mặt chính trị’. “Những nhà tổ chức chỉ muốn làm cái gì đó vào ngày Tết cho vui thôi,” anh giãi bày.

Sự kiện sẽ được khai mạc bằng màn trình diễn khai trống múa lân vào lúc 11 giờ sáng ngày 30 Tết. Nếu diễn ra thành công thì các nhà tổ chức sẽ biến Phố Hoa thành một sự kiện thường niên ở Little Saigon vào mỗi dịp Tết đến, cũng theo lời anh Minh.

Sự kiện do Vietnamese Soccer Association of SoCal, Vietnam International Flora Expo và Người Việt California Group đứng ra tổ chức.