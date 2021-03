Khách quốc tế đến Việt Nam giảm gần 99% trong quý I

Tổng Cục Thống kê Việt Nam (GSO) mới thông báo rằng số khách quốc tế tới Việt Nam trong quý một năm 2021 giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.



Theo số liệu công bố trên trang web của cơ quan này, trong quý I năm 2021, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 48,1 nghìn lượt người, giảm 98,7% so với cùng kỳ năm trước.



Tính riêng trong tháng Ba, số khách quốc tế tới Việt Nam là gần 20 nghìn người, tăng 77,3% so với tháng trước và giảm 95,7% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của GSO công bố hôm 29/3.



Theo cổng thông tin chính phủ, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trước đó yêu cầu các bộ, nghành liên quan nghiên cứu và triển khai áp dụng “hộ chiếu vắc xin” nhằm từng bước mở lại đường bay quốc tế.



Liên quan tới tình hình COVID-19 ở Việt Nam, Tổng cục Thống kê đánh giá rằng từ tháng Một tới tháng Ba năm nay, đại dịch “diễn biến phức tạp tại một số địa phương, ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình kinh tế – xã hội cả nước”.



Tuy nhiên, theo GSO, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2021 ước tính tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 3,68% của quý I/2020.



Cơ quan thống kê này nhận định rằng nỗ lực của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế” đã dẫn tới mức tăng trưởng trên.



Theo Bộ Y tế, tính tới ngày 28/3, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 2.590 ca nhiễm COVID-19 và 35 trường hợp tử vong.