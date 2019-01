Hơn 260 phụ nữ Nghệ An ‘vắng mặt lâu ngày’, nghi rơi vào đường dây buôn bào thai sang TQ

Tình trạng buôn bán bào thai đang rộ lên ở Nghệ An gần đây trong lúc chính quyền lúng túng về cách đối phó với loại tội phạm mới này vì chưa có quy định cụ thể về pháp lý.

Theo báo cáo vừa được UBND tỉnh Nghệ An, hiện toàn tỉnh có 263 phụ nữ, trẻ em “vắng mặt lâu ngày” ở địa phương. Giới hữu trách nghi có thể họ đã rơi vào đường dây buôn bán người và bào thai sang Trung Quốc.

Tình trạng buôn người đã nghiêm trọng đến mức UBND tỉnh Nghệ An phải ban hành “văn bản tăng cường công tác phòng, chống mua bán người, mua bán bào thai trên địa bàn” hôm 9/1, theo trang tin chính thức của tỉnh.

Theo đó, “thủ đoạn mới” của tội phạm buôn người là tìm đến những gia đình ở vùng núi có phụ nữ mang thai sắp sinh (khoảng 6-8 tháng) và dụ dỗ đưa sang Trung Quốc sinh rồi bán con lại cho người Trung Quốc.

Báo cáo cho biết tính đến tháng 11/2018, tại huyện Kỳ Sơn đã có 25 trường hợp phụ nữ mang thai người dân tộc thiểu số sang Trung Quốc đẻ. Trong đó, công an xác minh được 6 trường hợp đã bán con ở Trung Quốc sau khi sinh con ra và mỗi trường hợp được nhận từ 80 triệu đến 140 triệu đồng. Nhiều trường hợp “vắng mặt lâu ngày” khác vẫn chưa xác minh được.

Trước tình trạng buôn bào thai ngày càng trở nên phổ biến, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An, cho biết trên báo Nghệ An hôm 12/12 rằng tỉnh này đã phải gửi văn bản lên trung ương để “xin ý kiến” xử lý vì hiện pháp luật Việt Nam vẫn chưa có quy định cụ thể về vấn đề này.

Theo nguồn tin này, Bộ Luật Hình sự Việt Nam hiện nay có đến 5 tội danh liên quan đến hành vi mua bán người nhưng lại không hề đề cập đến việc mua bán bào thai.

“Trong các vụ án này không có bị hại nên không thể xử lý được. Bị hại ở đây chính là những bào thai”, báo Nghệ An dẫn lời người đứng đầu công an tỉnh nói.

Các huyện được xem là trọng điểm của nạn buôn bán người bao gồm Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp.