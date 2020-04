Hai phụ nữ Việt bị bắt vì các bài viết ‘chống nhà nước’ trên Facebook

Hai phụ nữ ở đồng bằng sông Cửu Long vừa bị bắt giam vì đăng tải, chia sẻ những bài viết được cho là “chống chính quyền” trên mạng xã hội Facebook.

Hôm 18/04, nhà hoạt động Đinh Thị Thu Thuỷ, 38 tuổi, bị công an tỉnh Hậu Giang bắt giữ với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 của Bộ luật hình sự, theo kênh truyền hình An ninh TV của Bộ Công an.

Theo quan sát của VOA, bản tin của ANTV của bộ Công an cho thấy chính quyền đã đọc lệnh bắt và lục soát nhà của Thủy, trong đó có tịch thu một số khẩu trang có in hình “No U.”

Kênh này cho biết bà Đinh Thị Thu Thủy từ 2018 đến nay đã mở nhiều tài khoản Facebook rồi đăng tải, chia sẻ hàng trăm tài liệu “tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống, nói xấu chế độ, hạ uy tín, bôi nhọ danh dự lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kích động tư tưởng chống đối; tung tin đồn thất thiệt, gây mang hoang trong nhân dân.”

Trang Người Bảo vệ Nhân quyền hôm 19/04 viết: “Chị Thuỷ từng tham gia biểu tình phản đối hai dự luật Đặc khu Kinh tế và An ninh mạng ở Sài Gòn vào ngày 10/6/2018. Khi đó, chị bị bắt, bị đánh đập và tra khảo và cuối cùng bị phạt hành chính. Trong nhiều năm gần đây, chị liên tục bị công an địa phương hạch sách vì những bài viết trên Facebook.”

Nhà hoạt động Phạm Minh Vũ nhận định trên trang Boxitvn về các bài viết của nhà hoạt động Đinh Thị Thu Thuỷ: “Facebook cô đăng tải các bài viết phản biện các chính sách sai lầm của Chính phủ, và góp nhiều ý kiến, đưa ra các giải pháp mong muốn xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Thay vì lắng nghe ý kiến nhân dân, đáp trả những ý kiến hay cũng là nguyện vọng nhân dân ấy, nhà cầm quyền đã hành xử một cách vô nhân đạo là bắt giam cho hết nói.”

Trước đó, vào ngày 10/4, công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã bắt giữ bà Mã Phùng Ngọc Phú, 28 tuổi, với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ” theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự.

Theo truyền thông trong nước, trong thời gian xảy ra dịch bệnh, bà Phú đã lấy nhiều bài viết không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh trong nước mà không qua kiểm chứng rồi đăng tải lên Facebook cá nhân.

Bà bị cho là sử dụng tài khoản Facebook “James Ng” để viết và chia sẻ nhiều bài viết có nội dung chỉ trích chính quyền và lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, theo báo Dân Trí.

Trang thông tin của Viện Kiểm Sát Cần Thơ loan tin rằng bà Phú dùng tài khoản “James Ng” để “tham gia bình luận trong 07 bài viết do các tài khoản Facebook “Hoang Thanh Tam Tran” và ‘Emily Page-Le” đăng tải, nội dung các bình luận bôi nhọ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.”