Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh bị y án 11 năm tù giam 

Sáng ngày 20/04, một tòa án cấp cao của Việt Nam đã y án 11 năm tù giam và 5 năm quản chế đối với thầy giáo âm nhạc Nguyễn Năng Tĩnh với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước,” theo tin từ gia đình.

Từ Vinh, Nghệ An, ông Nguyễn Ngọc Định, cha của ông Nguyễn Năng Tĩnh, nói với VOA sau khi dự phiên tòa:

“Kết quả phiên tòa sáng nay y án như trước: 11 năm tù giam và 5 năm quản chế.”

Trang Công an Nhân dân hôm 20/04 loan tin ông Nguyễn Năng Tĩnh bị y án như phiên sơ thẩm với tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 117 Bộ luật Hình sự, vì đã thực hiện “đăng tải, chia sẻ một số bài viết, hình ảnh, video có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.”

Ông Định cho biết thêm:

“Bản cáo trạng sơ thẩm, anh Tĩnh phủ nhận hoàn toàn và hôm nay anh ấy cũng phủ nhận hoàn toàn. Hai luật sư Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miếng có đưa ra nhiều lý lẽ thuyết phục, chứng minh một cách cụ thể… nhưng cứ thế mà người ta quy kết thôi.”

Trên Facebook, luật sư Nguyễn Văn Miếng thuật lại lời phát biểu của ông Tĩnh sau khi kết thúc phiên tòa kéo dài chỉ 2 tiếng rưỡi sáng nay:

“Kết thúc phiên tòa anh tuyên bố: “Một lũ bất nhân tạo ra phiên toà bất nhân.””

Luật sư Miếng cho biết rằng trước khi diễn ra phiên phúc thẩm, ông Tĩnh đã tuyệt thực “để đòi quyền tự do tôn giáo.” Luật sư viết: “Anh yêu cầu được gặp một linh mục, nhưng đơn yêu cầu của anh gửi đi không có cơ quan nào giải quyết.”

Ông Định cho VOA biết ông Tĩnh chỉ làm những việc “có lợi cho đất nước, chứ không có ý chống phá” như cáo buộc.

“Tất cả những việc làm của anh Tĩnh mà tôi biết đều là những việc anh ấy nghĩ là có lợi cho đất nước. Anh ấy không có tư tưởng theo đảng phái nào hay chống đối đảng phái nào.”

Bà Nguyễn Thị Tình, vợ của nhà hoạt động Nguyễn Năng Tĩnh, viết trên Facebook hôm 20/04: “Tôi cực lực lên án tòa án cấp cao Hà nội, tòa án Nghệ An, trại tạm giam đã đối xử bất công và kết án oan sai cho chồng tôi.”

Các nhà hoạt động cho tự do dân chủ kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Tĩnh ngay lập tức.

Nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung ở thành phố Hồ Chí Minh viết trên Facebook: “Phiên tòa bất công đang diễn ra ở Nghệ An cần thả thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh ngay lập tức và vô điều kiện.”

Cũng từ thành phố HCM, nhạc sĩ bất đồng chính kiến Trần Vũ Anh Bình phát biểu trên YouTube: “Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh, một người vì yêu nước và vì vận mệnh dân tộc, đã chịu một bản án bất công.”

Ông Raymond Addington ở thành phố Stanton, California, Hoa Kỳ, nhận định về phiên xử phúc thẩm của ông Tĩnh: “Đây là một bản án hoàn toàn bất công của chế độ độc đảng và độc tôn của nhà nước Cộng Sản đối với những người yêu nước đang tranh đấu cho những quyền lợi của ngườì công dân một cách chính đáng.”

Ông Nguyễn Năng Tĩnh là giảng viên âm nhạc trường Cao Đẳng Văn Hóa và Nghệ Thuật bị bắt vào ngày 29/05/2019. Sau hơn 5 tháng bị giam giữ tại nhà tù Nghi Kim, thành phố Vinh, ông đã bị xử sơ thẩm vào ngày 15/11/2019 với bản án 11 năm tù và 5 năm quản chế.

Trang Công an Nghệ An viết: “Bị can Nguyễn Năng Tĩnh có tư tưởng chống đối sâu sắc, có động cơ và quyết tâm hành động chống Đảng, Nhà nước đến cùng.”