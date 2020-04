Gần 1 triệu chữ ký yêu cầu Tổng giám đốc WHO từ chức

Gần một triệu người trên khắp thế giới đồng ký tên vào thỉnh nguyện thư gửi Liên hiệp quốc, yêu cầu Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, phải từ chức.

Thư ngỏ đăng trên trang change.org với bản chính tiếng Anh được dịch sang rất nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Tính tới ngày 14/4/2020 lá thư đã thu được trên 947.135 chữ ký chỉ trích ông Tedros trong cách xử lý đại dịch COVID-19.

Thư nhắc lại rằng từ hôm 23/1/2020, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã không chịu công bố dịch bùng phát virus corona từ Trung Quốc là một tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.

“Virus corona tới nay vẫn chưa chữa trị được. Số người bị nhiễm và thiệt mạng tăng gấp hơn chục lần (từ 800 người nhiễm lên tới gần 10.000 người) chỉ trong 5 ngày. Một phần có liên hệ tới ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đánh giá thấp virus corona,” thỉnh nguyện thư nêu lên.

“Chúng tôi cực lực cho rằng Tedros Adhanom Ghebreyesus không phù hợp với vai trò là Tổng giám đốc WHO. Chúng tôi kêu gọi ông Tedros Adhanom Ghebreyesus từ chức ngay lập tức,” thư viết tiếp.

Thư ngỏ cũng trình bày rằng nhiều người thật sự thất vọng, mọi người tin là WHO trung lập về mặt chính trị thế mà ‘không cần điều tra, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cứ tin vào số tử vong và lây nhiễm mà chính quyền Trung Quốc cung cấp.’

Thỉnh nguyện thư cũng yêu cầu chớ nên loại Đài Loan ra khỏi WHO vì bất kỳ lý do chính trị nào. Lập luận được nêu ra là công nghệ của Đài Loan tiên tiến hơn nhiều so với một số quốc gia trên danh sách của WHO.

Bức thư kết thúc với lời kêu gọi hãy để thế giới lấy lại lòng tin với Liên hiệp quốc và Tổ chức Y tế Thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 chỉ trích mạnh mẽ Tổ chức Y tế Thế giới, cáo buộc WHO quá chú trọng đến Trung Quốc và đưa ra những khuyến cáo tệ hại trong vụ virus corona bùng phát.

Đáp lại, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus thúc giục đoàn kết chống đại dịch, kêu gọi lãnh đạo các nước chớ chính trị hoá virus corona vì điều này sẽ làm tổn thất thêm nhiều sinh mạng.