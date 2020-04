WHO tin tưởng sẽ được Mỹ tiếp tục tài trợ chống COVID-19

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới ngày 13/4 lên tiếng ngỏ ý tin tưởng là Mỹ sẽ tiếp tục tài trợ cho cơ quan Liên hiệp quốc này, dù Tổng thống Donald Trump chỉ trích việc WHO xử lý đại dịch COVID-19.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuần trước nói chính quyền ông Trump đang đánh gía lại việc tài trợ cho WHO, tố cáo rằng các cơ quan quốc tế dùng tiền của người thọ thuế ở Mỹ để phục vụ các mục tiêu của họ.

Hoa Kỳ là nước hiến tặng lớn nhất cho tổ chức WHO có trụ sở tại Geneva, đóng góp hơn 400 triệu đô la trong năm 2019, chiếm gần 15% ngân sách của tổ chức.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, được một nhà báo có trụ sở tại Mỹ hỏi về tin ông Trump “có thể cắt” tài trợ trong tuần này, nói ông đã nói chuyện với ông Trump cách đây hai tuần.

“Theo chỗ tôi biết thì ông rất ủng hộ và tôi hy vọng việc tài trợ cho WHO vẫn tiếp tục. Quan hệ giữa chúng tôi rất tốt và chúng tôi hy vọng rằng việc này sẽ tiếp tục,” ông Tedros nói.

Vài ngày sau khi Trung Quốc thông báo cho WHO về những ca sưng phổi không rõ nguồn gốc hôm 31/12/2019, WHO đã báo động cho toàn thể các nước thành viên vào ngày 5/1/2020, chuyên viên khẩn cấp hàng đầu của WHO, bác sĩ Mike Ryan, nói.

“Từ đó, tin tức được chia sẻ và những hành động thích nghi được thực hiện tại Mỹ để đáp ứng với báo động này,” ông nói.