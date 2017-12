Đại hội đồng LHQ sẽ họp khẩn về Jerusalem

Đại hội đồng Liên hiệp quốc gồm 193 thành viên ngày 21/12 sẽ tổ chức cuộc họp khẩn đặc biệt theo yêu cầu của các nước Ả Rập và Hồi giáo liên quan đến quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Đại sứ Palestine tại Liên hiệp quốc, Riyad Mansour, cho hay Đại hội đồng sẽ bỏ hiếu một dự thảo nghị quyết kêu gọi rút lại lời tuyên bố của ông Trump.

Lời kêu gọi này hôm đầu tuần đã bị Mỹ phủ quyết tại Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên. 14 thành viên còn lại trong Hội đồng Bảo an đã biểu quyết ủng hộ nghị quyết do Ai Cập soạn thảo, dù không đề cập cụ thể tới nước Mỹ hay ông Trump, rằng các quyết định gần đây về tình trạng Jerusalem là điều đáng tiếc.

Đại sứ Mansour ngày 18/12 nói ông hy vọng nghị quyết sẽ được ủng hộ áp đảo tại Đại Hội đồng. Cuộc biểu quyết đó không có tính ràng buộc nhưng mang giá trị chính trị.

Theo một nghị quyết năm 1950, có thể kêu gọi Đại Hội đồng triệu tập một kỳ họp khẩn đặc biệt để cân nhắc một vấn đề trên tinh thần ra khuyến nghị thích hợp với các thành viên về các biện pháp chung, nếu không thông qua được ở Hội đồng Bảo an.

Tới nay đã có 10 cuộc họp như thế và lần cuối diễn ra vào năm 2009 bàn về khu vực phía Đông Jerusalem đang bị Israel chiếm đóng và lãnh thổ của người Palestine.

Tháng này, Tổng thống Trump đột ngột đảo chiều nhiều năm chính sách Mỹ khi công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, khiến người Palestine và thế giới Ả Rập phẫn nộ và gây quan ngại cho các đồng minh Tây phương của Washington.

Ông Trump cũng định dời đại sứ Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem. Dự thảo nghị quyết của Liên hiệp quốc cũng kêu gọi các nước chớ lập phái bộ ngoại giao ở Jerusalem.

Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc, Nikki Haley ngày 18/12 tuyên bố Mỹ phủ quyết nghị quyết ở Hội đồng Bảo an để bảo vệ chủ quyền Mỹ và vai trò của Mỹ trong tiến trình hòa bình Trung Đông.

Israel xem Jerusalem là thủ đô của họ và muốn các nước đặt đại sứ quán ở đây. Người Palestine muốn khu vực phía đông của Jerusalem là thủ đô của một nhà nước Palestine độc lập trong tương lai. Khu vực này bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh năm 1967 và sáp nhập, một động thái chưa được quốc tế công nhận.