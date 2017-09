Đặc sứ Mỹ tới khu vực bất ổn ở Myanmar

Một đặc sứ Mỹ hôm thứ Năm 21/9 đã đến gặp các quan chức địa phương tại Sittwe, bang Rakhine, Miến Điện, giữa lúc Hoa Kỳ kêu gọi quân đội nước này hãy chấm dứt bạo lực và ủng hỗ cho các nỗ lực nhằm đi đến một giải pháp lâu dài cho vấn đề người Hồi giáo Rohingya.

Trợ lý Ngoại trưởng Patrick Murphy dẫn đầu phái đoàn Mỹ tại Miến Điện, giữa lúc Hoa Kỳ thúc giục Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải “hành động mạnh mẽ và nhanh chóng” để chấm dứt bạo lực.

Hôm thứ Tư, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói cuộc xung đột đang đe dọa hòa bình khu vực và thế giới.

“Hoa Kỳ lặp lại kêu gọi các lực lượng an ninh Miến Điện hãy chấm dứt bạo lực ngay lập tức và ủng hộ các nỗ lực ngoại giao cho một giải pháp lâu dài. Tổng thống Trump và tôi cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an và Liên hiệp quốc hãy có hành động mạnh mẽ và nhanh chóng để chấm dứt khủng hoảng và mang lại hy vọng và sự trợ giúp cho người Rohingya trong lúc họ cần được giúp nhất. Tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn và gây mầm mống hận thù, hỗn loạn cho khu vực trong nhiều thế hệ tới, đe dọa sự bình an của tất cả chúng ta, trừ phi bạo lực chấm dứt như đòi hỏi của công lý”.

Trong tháng qua, có hơn 400.000 người Hồi giáo Rohingya phải chạy trốn khỏi Myanmar, nơi họ phải đối mặt với những vi phạm về nhân quyền và kỳ thị.

Hồi cuối tháng 8, chiến binh Rohingya đã tấn công lực lượng an ninh Miến Điện, khởi động một chiến dịch đàn áp theo kiểu trả đũa với việc thiêu rụi toàn bộ nhiều ngôi làng và giết chết phụ nữ và trẻ em đang chạy trốn.

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Ba, lãnh đạo trên thực tế của Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi, nói quốc gia của bà không sợ sự giám sát quốc tế, và đảm bảo rằng mọi vi phạm nhân quyền hoặc “các hành động gây hại đến sự ổn định và hòa hợp” sẽ “bị nghiêm trị”.

Nhưng khôi nguyên Nobel Hòa bình nhấn mạnh rằng tất cả “các cáo buộc phải dựa trên chứng cứ vững chắc trước khi chúng tôi hành động”.