Dân Venezuela tiếp tục bỏ xứ ra đi

Hàng ngàn người tiếp tục rời khỏi Venezuela trong lúc cuộc khủng hoảng về chính trị, kinh tế và nhân quyền tại nước này ngày càng sâu rộng thêm, Trưởng Cao ủy Liên hiệp quốc về Nhân quyền loan báo ngày 18/12.

Phúc trình của Liên hiệp quốc, căn cứ trên những cuộc phỏng vấn và thu thập tin tức từ nhiều nguồn trong 3 tháng qua, vẽ ra một bức tranh ảm đạm về Venezuela như một xã hội không hoạt động, tồn tại được nhờ đe dọa.

Có khoảng 4,7 triệu người đã rời khỏi nước. Văn phòng nhân quyền Liên hiệp quốc dự đoán là con số này sẽ lên đến 6,5 triệu người vào cuối năm 2020, do cuộc khủng hoảng sâu rộng thêm.

Phúc trình phát hiện là nền kinh tế Venezuela thu hẹp 25,5% trong năm nay, tổng sản lượng nội địa mất khoảng 62,2% kể từ năm 2013. Phúc trình cho biết siêu lạm phát làm cho thực phẩm, thuốc men và những nhu yếu phẩm căn bản khác vượt ngoài tầm với của người dân. Thiếu tiền và những vật phẩm thiết yếu khác làm tăng mức suy dinh dưỡng cấp tính và thiếu dinh dưỡng trong số trẻ em và phụ nữ.

Trưởng Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc Michelle Bachelet nói văn phòng của bà đã nhận được nhiều than phiền về quấy nhiễu, đe dọa và giam giữ bởi các cơ quan tình báo và lực lượng an ninh.

“Văn phòng tôi tiếp tục thu thập các sự kiện và những trường hợp hạn chế các quyền tự do công cộng,” bà nói. “Năm 2020 là năm bầu cử. Điều thiết yếu là phải bảo đảm tự do công cộng, những quyền tự do cần thiết để tạo ra những cuộc bầu cử tự do, công bình, tin cậy được, minh bạch và an ninh.”

Các nhà quan sát nhân quyền đi thăm một vài trung tâm giam giữ và phỏng vấn hàng chục người bị tù vì những động cơ chính trị. Bà Bachelet kêu gọi trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị, và nói rằng những trường hợp tra tấn và giết hại không qua xét xử phải được điều tra và những người chịu trách nhiệm phải bị đưa ra ánh sáng.

Đại sứ Venezuela tại Liên hiệp quốc ở Geneva, Jorge Valero, phản bác phúc trình của Liên hiệp quốc và khẳng định rằng không có khủng hoảng nhân đạo tại Venezuela.

Ông Valero nói “Trái lại chúng tôi đang giữ mức sống tiêu chuẩn bất chấp những biện pháp đơn phương áp đặt bởi chính phủ Mỹ. Chính phủ của Tổng thống Donald Trump đã áp dặt 23 biện pháp chế tài mới gây nên chết chóc, thống khổ và đau đớn.”

Bà Bachelet đồng ý là những chế tài mới đây của Mỹ tiếp tục có ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế Venezuela và những dịch vụ công cộng ở mọi mức độ.