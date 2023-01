Công an điều tra xong về bà Nguyễn Phương Hằng, chuyển sang truy tố

Bà Nguyễn Phương Hằng, nhân vật đình đám trên mạng xã hội với nhiều phát ngôn chỉ trích nhiều người nổi tiếng, đã bị công an chuyển hồ sang Viện kiểm sát để truy tố sau khi hoàn tất điều tra, báo chí trong nước đưa tin.



Bà Hằng là tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, chủ sở hữu Công viên giải trí Đại Nam ở tỉnh Bình Dương. Bà đã bị bắt tạm giam kể từ tháng 3 năm ngoái để điểu tra về tội ‘Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân’.



Theo kết luận điều tra của Công an Thành phố Hồ Chí Minh được tờ Tuổi Trẻ dẫn lại, thì trong những buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội trong gần một năm kể từ tháng 3 năm 2021, bà Hằng đã nói nhiều điều ‘xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng uy tín và xâm phạm đời tư’ nghệ sỹ hài Hoài Linh, các ca sỹ như Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, Thủy Tiên, cầu thủ bóng đá Công Vinh, nhà báo Hàn Ni và phó Tổng biên tập báo Pháp Luật Nguyễn Đức Hiển.



Những buổi phát trực tiếp của bà Hằng đã thu hút hàng triệu lượt xem, trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Nhờ vào đó, bà đã xây dựng được sự ủng hộ đông đảo của cư dân mạng vốn ca ngợi bà ‘đã dám lên tiếng phơi bày bộ mặt xấu xa của giới nghệ sỹ trong nước’.



Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong quá trình thẩm vấn bà Hằng, bà ‘đã thừa nhận các thông tin mà bà đưa ra là do bà đọc qua các nguồn và nằm mơ’ và ‘không đưa ra được các căn cứ chứng minh’.



Nguyên nhân bà Hằng công kích các nghệ sỹ này, theo lời khai của bà với công an do tờ Pháp Luật dẫn lại, là do mâu thuẫn cá nhân và trong việc làm ăn.



Cụ thể, bà Hằng nói danh hài Hoài Linh đã không nghe theo bà Hằng cùng lên tiếng về ông Võ Hoàng Yên khi bà tố cáo ông Yên về tội lừa đảo. Đối với các ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên-Công Vinh, bà Hằng nói bà công kích họ vì họ ‘có những phát ngôn ảnh hưởng đến Đại Nam’ và ‘có những hoạt động từ thiện thiếu minh bạch’.



Riêng trong vấn đề từ thiện của giới nghệ sỹ, những cáo buộc của bà Hằng đã khiến nhiều nghệ sỹ phải lên tiếng thanh minh, công khai số tiền quyên góp được và hoạt động giải ngân và thậm chí phải lên mạng xã hội xin lỗi vì ‘đã chậm trễ trong việc đưa tiền cứu trợ đến các nạn nhân thiên tai’.



Đối với ông Hiển, bà Hằng phản pháo lại ông này khi ông cáo buộc bà ‘phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ’, cũng theo kết quả điều tra được công an công bố.



VOA tiếng Việt không thấy tờ Tuổi Trẻ và Pháp luật dẫn lời luật sư đại diện cho bà Hằng trong bản tin mới nhất về bà.



Ngoài bà Nguyễn Phương Hằng thì trong vụ án này, cơ quan công án cũng yêu cầu truy tố các phụ tá của bà Hằng với cùng tội danh trong đó có trợ lý của bà là cô Nguyễn Thị Mai Nhi, cô Lê Thị Thu Hà, nhân viên của bà và ông Huỳnh Công Tân, trưởng phòng Truyền Thông công ty Đại Nam.



Những người này được xác định đóng vai trò đồng phạm, giúp sức trong những buổi phát trực tiếp, cụ thể là dàn dựng các buổi phát trực tiếp, phát tán các nội dung, phát ngôn của bà Hằng trên mạng xã hội. Riêng ông Tân còn đóng vai trò người dẫn chương trình với bà Hằng và trực tiếp đưa ra những lời chửi bới, thóa mạ.



Cả ba người này đều khai với công an là họ ‘không có tư thù với những người bị bà Hằng điểm mặt’ mà ‘tất cả là họ làm theo lệnh của bà Hằng’.



Về phần hai luật sư tham gia với tư cách khách mời trong các buổi phát trực tiếp của bà Hằng là Tiến sĩ Đặng Anh Quân, giảng viên Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, và luật sư Nguyễn Đình Kim, sau khi xem xét kỹ những phát ngôn của họ, cơ quan điều tra cho rằng ‘chưa có đủ cơ sở khẳng định họ nói những lời vu khống, xúc phạm nhân phẩm người khác’ nên không đề nghị truy tố.