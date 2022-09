Bà Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị truy tố, tạm giam thêm 2 tháng

Công an tỉnh Bình Dương vừa đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố Tổng giám đốc Công ty Đại Nam Nguyễn Phương Hằng tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ”, trong khi cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh tạm giam thêm gần 2 tháng người từng là hiện tượng mạng xã hội ở Việt Nam khi phanh phui những “chuyện xấu xa” của giới nghệ sỹ .

Bà Hằng bị bắt hồi cuối tháng 3 năm nay sau khi bị nhiều nghệ sỹ nổi tiếng ở Việt Nam gửi đơn tố cáo và bà bị tạm giam kể từ đó trong khi công an điều tra vụ án theo điều 331 của Bộ luật Hình sự 2015.

Trong các buổi phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội được hàng triệu người dân Việt Nam theo dõi hồi năm ngoái, bà Hằng đưa ra những thông tin về bí mật đời tư giới nghệ sỹ, trong đó nổi bật nhất là chuyện “chặn tiền” cứu trợ lũ lụt ở các tỉnh miền Trung của một số ca sỹ và diễn viên.

Theo truyền thông trong nước, các ca sỹ như Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Vy Oanh, cùng danh hài Hoài Linh cũng như hai nhà báo Hàn Ni và Nguyễn Đức Hiển đã đâm đơn kiện bà Hằng lên Công an tỉnh Bình Dương để “yêu cầu xử lý” TGĐ Đại Nam vì “hành vi làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Công an tỉnh Bình Dương hôm 6/9 hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bà Hằng với tội danh nêu trên.

Bà Hằng từng được Tiền Phong trích lời thừa nhận với cơ quan điều tra công an rằng các thông tin bà đưa ra trong các buổi livestream trên YouTube hay Facebook là “chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác thực”. Lý do tấn công các nghệ sỹ, vẫn theo lời khai của bà Hằng được Tiền Phong dẫn lại, là vì họ đã nói những điều ảnh hưởng không tốt đến công ty Đại Nam, một doanh nghiệp lớn tại Bình Dương với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, và Quỹ Từ thiện Hằng Hữu của bà, hay do bất hòa cá nhân (như đối với danh hài Hoài Linh).

Trước đó, theo Zing News, bà Hằng – vợ ông Huỳnh Uy Dũng, một doanh nhân được biết đến với biệt danh Dũng ‘lò vôi’ – còn bị nhiều cá nhân gửi đơn tố cáo đến Công an TP.HCM. Cơ quan điều tra công an của TP.HCM vào tháng trước đã đề nghị bên công tố là Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM truy tố bà Hằng theo điều 331 BLHS.

VKSND TP.HCM mới đây đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” đối với bà Hằng và Công an TP.HCM đã ra lệnh tạm giam người đứng đầu Đại Nam thêm gần 2 tháng, theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin hôm 6/9.

Trước đó ngày 19/8, VKSND TP.HCM đã ra lệnh tiếp tục tạm giam thêm 19 ngày đối với bà Hằng.

Theo luật của Việt Nam, những người bị cáo buộc một tội danh nào đó chỉ bị tạm giam trong vòng 90 ngày cho việc điều tra và phải được thả nếu cơ quan điều tra không tìm ra bằng chứng kết tội họ.

Nhiều nhà bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động dân chủ của Việt Nam đã bị tạm gian nhiều tháng thậm chí hàng năm trời trước khi bị đưa ra tòa xét xử và các tổ chức quốc tế nhiều lần chỉ trích việc giam giữ tùy tiện của chính quyền Việt Nam.

Theo Zing News, VKSND TP.HCM hôm 6/9 trả hồ sơ vụ án bà Hằng và đề nghị làm rõ vai trò đồng phạm đồng thời xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bà Hằng do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, nhằm giải quyết triệt để vụ án.

Vụ bắt giữ bà Hằng hồi tháng 3 đã khuấy động mạng xã hội với nhiều luồng ý kiến trái chiều trong khi Luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada nhận định với VOA rằng việc nữ CEO của Đại Nam, người từng thường xuyên bày tỏ quan điểm ủng hộ đường lối của Đảng và Nhà nước trong các buổi livestream, bị bắt giữ cho thấy bà đã “vượt lằn ranh đỏ” của chính quyền và trở thành nạn nhân của điều luật đã khép tội nhiều người mà bà gọi là “phản động”.