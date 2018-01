Chỉ huy chiến hạm Mỹ va đụng bị truy tố hình sự

Hồ sơ truy tố hình sự đã được nộp lên tòa đối với các sĩ quan chỉ huy hai tàu chiến Mỹ đã va đụng với các tàu thương mại ở Thái Bình Dương hồi năm ngoài làm 17 thủy thủ thiệt mạng.

Trung tá Bryce Benson chỉ huy tàu USS Fitzgerald và Trung tá Alfredo Sanchez chỉ huy tàu USS John S. McCain sẽ bị truy tố tội ngộ sát, không làm tròn nhiệm vụ và gây nguy hiểm cho một con tàu, theo thông cáo của Hải quân hôm thứ Ba, 16/1.

Bảy thủy thủ trên tàu USS Fitzgerald thiệt mạng khi chiếc khu trục hạm này va vào một tàu chở container của Philippines ở ngoài khơi biển Nhật Bản hồi tháng 6/2017. Hai tháng sau đó, 10 thủy thủ trên chiếc USS John S. McCain thiệt mạng khi chiến hạm được đặt theo tên của cha và ông nội của Thượng nghị sĩ John McCain – cả hai đều là độ đốc nổi tiếng – va vào một tàu chở dầu gần Singapore. Hai ông Benson và Sanchez đã bị tạm ngưng công tác sau các tai nạn vừa kể.

Ba sĩ quan khác của tàu USS Fitzgerald, gồm hai đại úy và một trung úy, cũng bị truy tố cùng những tội danh như ông Benson. Một trung sĩ nhất của tàu USS John S. McCain bị truy tố tội không làm tròn nhiệm vụ.

Các sĩ quan bị truy tố này sẽ điều trần tại tòa để được xác định liệu họ có bị đưa ra tòa án binh xét xử hay không.

Ngoài ra, bốn sĩ quan của tàu Fitzgerald và bốn sĩ quan của tàu McCain cũng đối diện với các hình thức kỷ luật hành chánh.

Báo cáo điều tra vụ va đụng do Tham mưu Trưởng Hải quân, Đô đốc John Richardson phổ biến hồi tuần trước cho thấy các tai nạn này “có thể tránh được” và nó đã xảy ra do những tiêu chuẩn lỏng lẻo và sự chuẩn bị kém, trong đó có việc thiếu các kế hoạch an toàn và không tuân thủ chặt chẽ quy trình hàng hải và không thực thi các quy định quan sát, theo dõi cơ bản.

Nhiều sĩ quan cấp cáo khác cũng bị cách chức sau các tai nạn, trong đó có Đề đốc Joseph Aucoin, tư lệnh Đệ thất Hạm đội Thái Bình Dương, hạm đội lớn nhất của Hải quân Mỹ.