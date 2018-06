Cúp World Cup ‘nhái’ ăn khách ở Việt Nam

Chủ một xưởng sản xuất cúp World Cup ‘nhái' ở ngoại ô Hà Nội phải làm việc hết tốc lực vì các đơn hàng tăng mạnh dịp World Cup ở Nga, khai mạc ngày 14/6.



Gia đình của ông Vương Hồng Nhật ở làng gốm Bát Tràng sản xuất thủ công những chiếc cúp bằng thạch cao giống với chiếc làm bằng vàng, thường trao cho đội vô địch World Cup, kể từ giải ở Nam Phi năm 2010.

Ông Nhật cho biết rằng ban đầu ông không muốn bán các chiếc cúp “nhái” mà chỉ tặng cho bạn bè và người thân. Nhưng ông đổi ý khi thấy nhiều người thích nó.



Ông nói với hãng tin AFP rằng ông nhận được khoảng 3 nghìn đơn hàng trong năm nay, tức là gấp ba con số ông sản xuất dịp World Cup lần trước năm 2014.



Chỉ với ba người phụ giúp, ông Nhật, fan hâm mộ của đội Manchester United của Anh, chật vật đáp ứng nhu cầu, và nhiều khi ông phải làm việc tới nửa đêm.

Giá bán cúp "nhái" chỉ khoảng 4 đôla so với con số 150 nghìn đôla của chiếc cúp thật.



Chiếc cúp nguyên bản đầu tiên đã được trao hẳn cho Brazil năm 1970 sau khi đội tuyển của nước này vô địch lần thứ ba. Nhưng Brazil để mất cúp này năm 1983, và tới nay vẫn chưa tìm lại được.



AFP dẫn lời một người hâm mộ của đội tuyển Pháp ở Việt Nam nói rằng cầm chiếc cúp “nhái” do ông Nhật sản xuất giống như “Zidane giành chức vô địch World Cup 1998”.



Hãng tin này cho rằng chiếc cúp an ủi phần nào các fan ở Việt Nam, nơi đội tuyển hiện nằm ở vị trí 102 trong bảng xếp hạng của FIFA và ít có khả năng tranh tài ở giải vô địch bóng đá thế giới trong tương lai gần.