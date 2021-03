Công dân Mỹ gốc Việt tuần hành phản đối kỳ thị người gốc Á

Nhiều buổi tuần hành phản đối tình trạng kỳ thị người Mỹ gốc châu Á, trong đó có những cuộc xuống đường do người Việt tổ chức, đã diễn ra khắp Hoa Kỳ thời gian qua.



Bà Vivian Lê, một cư dân gốc Việt sinh sống ở Quận Cam ở California, cho VOA Việt Ngữ biết rằng bà đứng lên vận động đồng hương bày tỏ quan điểm do tình trạng bạo lực mà bà nói là “gia tăng rất mạnh” đối với người Mỹ gốc Á.



Bà nói rằng các vụ liên quan tới người gốc Á gần đây như hai vụ xả súng ở Atlanta và vụ đánh người ở San Francisco khiến bà “rất đau lòng”, “phải đánh động” để “gióng lên tiếng nói” về sự kỳ thị và “nâng nhận thức của người Việt lên” để họ “đồng lòng đứng lên cùng với các sắc dân khác”.



Bà cho biết tiếp về cuộc tuần hành của hàng chục người, gồm phần lớn là người gốc Việt trẻ, ở thành phố Irvine cuối tuần qua: “Tôi muốn đứng lên nói tiếng nói của người châu Á rằng chúng ta ở Mỹ, chúng ta có các quyền bình đẳng và tự do giống như các sắc dân khác thì không có lý do gì chúng ta phải chịu đựng cái sự bạo hành đó hết”.



Bà Vivian nói thêm: “Chúng ta phải lên tiếng để cho người bản xứ biết rằng chúng ta đang phải chịu một sự kỳ thị rất là nặng nề. Sự kỳ thị đó nó sẽ làm ảnh hưởng tới những người bị tấn công về mặt thể xác và tinh thần, có thể tới suốt cuộc đời của họ”.



Hai vụ xả súng xảy ra ở Atlanta, tiểu bang Georgia, tuần trước làm tám người thiệt mạng, trong đó có 6 phụ nữ gốc châu Á. Dù cảnh sát địa phương cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra động cơ, vụ việc gây thêm quan ngại cho nhiều người gốc châu Á ở Mỹ nói chung và người gốc Việt nói riêng.



Cũng trong tuần trước, một vụ đánh vô cớ, gây thương tích cho hai người gốc Á, trong đó có một cụ ông gốc Việt hơn 80 tuổi, ở thành phố San Francisco đã gây lo ngại cho bà Vivian vì cha mẹ bà cũng trong độ tuổi của các nạn nhân.



Bà nói với VOA Việt Ngữ: “Không có dám để cho mẹ đi ra ngoài một mình. Nếu mà đi đâu thì có tôi chở đi, hay là cần cái gì thì tôi đi, chứ không để cho mẹ đi một mình. Tôi hạn chế không có cho mẹ tôi đi đâu một mình hết. Cái đó cũng là một cách để tự bảo vệ mình”.

Bà Vivian cho biết rằng bà không phải là một nhà hoạt động, nhưng vì các vụ việc đối với người gốc Á xảy ra gần đây đã khiến bà tích cực tham gia hơn trong các hoạt động vì cộng đồng.



Bà nói rằng tình trạng “bài người châu Á đã âm ỉ từ lâu, chứ không phải mới đây, nhưng mà từ năm ngoái tới giờ, từ khi có COVID tới giờ, thì cái sự bạo hành càng ngày càng nhiều”.



Trong bài phát biểu từ Nhà Trắng và được truyền hình trực tiếp hôm 11/3 nhân một năm kể từ khi nước Mỹ đương đầu với đại dịch COVID-19, Tổng thống Joe Biden đề cập tới “các tội ác vì thù ghét đối với người Mỹ gốc Á”.



"Ngay lúc này, rất nhiều người [gốc châu Á], đồng bào của chúng ta, đang trên tuyến đầu chống đại dịch, tìm cách cứu mạng người, vậy mà họ vẫn bị buộc phải sống trong sợ hãi, lo sợ cho mạng sống của mình khi đi trên đường phố ở Mỹ”, ông nói thêm. “Đây là điều sai trái, trái tinh thần Mỹ và phải chấm dứt”.