Bộ trưởng Công an Tô Lâm: Bắt thành viên Việt Tân là ‘chiến công xuất sắc’

Bộ trưởng Công an Tô Lâm hôm 31/8 gửi thư khen ngợi công an tỉnh Bình Định và Phú Yên trong vụ bắt một “đối tượng phản động” được cho là thành viên của đảng Việt Tân, và nói rằng đây là “chiến công xuất sắc” của lực lượng công an trong việc ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình, gây rối trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Trong bức thư được đăng trên trang web Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm ca ngợi thành tích này và nói rằng nó thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong dịp lễ 2/9, một thời điểm được xem là “nhạy cảm”, với nhiều lời kêu gọi biểu tình xuất hiện trên mạng xã hội.

Trước đó hôm 30/8, Bộ Công an cho biết đã bắt giữ ông Lê Quốc Bình, sinh năm 1974, cư trú tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định, từ Campuchia về Việt Nam, mang theo 2 súng quân dụng, 7 súng hơi và hơn 500 viên đạn, 1 xe mô tô phân khối lớn. Bộ Công an nói “đối tượng phản động” này thành viên của đảng Việt Tân, có trụ sở ở Hoa Kỳ.

Trong thông cáo chính thức công bố cùng ngày, đảng Việt Tân nói đây là một vụ “dàn dựng” và “bịa đặt trắng trợn” nhằm hù dọa người dân tránh xa các tổ chức dân chủ.

Thông cáo cũng nhắc lại vụ bắt giữ hai vợ chồng Việt kiều Mỹ Lê Văn Phan và Nguyễn Thị Thịnh 11 năm trước và nói rằng hai người này không liên hệ gì đến Việt Tân, “nên khi màn kịch không còn ăn khách, CSVN đã phải âm thầm thả hai người này về lại Hoa Kỳ”, thông báo nói.

Đảng Việt Tân, tên đầy đủ là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, bị Việt Nam liệt kê là một tổ chức “khủng bố”, trong khi tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ luôn khẳng định phương pháp đấu tranh của mình là ôn hòa, nhằm cổ vũ cho dân chủ, nhân quyền và công bằng xã hội.

Trong thư, ngoài việc biểu dương thành tích của công an Bình Định, Phú Yên, Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải “khẩn trương điều tra, củng cố chứng cứ”, sớm đưa vụ án ra xét xử nhằm răn đe, phòng ngừa...

Những ngày gần đây, giới hữu trách và truyền thông Việt Nam liên tục nhắc nhở người dân phải “cảnh giác” trước những lời kêu gọi tổng biểu tình vào dịp 2/9 xuất hiện trên mạng xã hội.

Tại hội nghị bàn giao công tác hôm 27/8, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng công an và quân đội phải sẵn sàng ngăn chặn các cuộc tụ tập đông người hoặc biểu tình trong dịp nghỉ lễ.

Trong một diễn biến khác, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận hôm 30/8 cho biết đã quyết định khởi tố thêm 17 người tham gia vào cuộc biểu tình phản đối Luật Đặc khu hồi tháng 6. Như vậy, cho đến nay đã có 32 người bị khởi tố liên quan đến cuộc biểu tình được xem là rầm rộ nhất tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Báo Công an Nhân dân cho rằng những cuộc biểu tình này theo mô hình “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” trên thế giới nhằm “xóa bỏ chế độ XHCN, đưa các nước XHCN đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa”.

Hiện Việt Nam vẫn chưa có Luật biểu tình nên nhiều người bị bắt vì tham gia biểu tình thường bị truy tố với tội danh “gây rối”.