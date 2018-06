Bộ trưởng Công an chỉ thị điều tra, xử lý người bạo động ở Bình Thuận

Bộ trưởng Công an Việt Nam nói vụ biểu tình bạo động ở tỉnh Bình thuận là một “vụ việc nghiêm trọng” và yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm minh những đối tượng tấn công nhà chức trách và phá hoại tài sản công, truyền thông trong nước đưa tin.

Ông Tô Lâm hôm thứ Tư được cho hay là đã dẫn đầu một đoàn công tác của Bộ Công an đến làm việc với lãnh đạo và công an tỉnh Bình Thuận về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chuyến đi của ông diễn ra vài ngày sau khi bạo động bùng phát ở tỉnh này với những vụ cảnh sát cơ động bị tấn công, các cơ sở chính quyền địa phương bị đập phá và xe cộ bị thiêu rụi, trong bối cảnh có những cuộc biểu tình khắp cả nước phản đối dự luật đặc khu kinh tế giờ đã bị hoãn.

Đoàn công tác của Bộ Công an và lãnh đạo địa phương nhận định các vụ bạo động tại hai điểm nóng Phan Thiết và Phan Rí trong hai ngày 10 và 11 tháng 6 đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhất là vụ việc xảy ra ở trụ sở làm việc của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, VOV cho biết.

Ông Lâm xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, người dân chủ yếu do bị kẻ xấu lôi kéo kích động nên mới có những hành vi bộc phát, theo Dân Trí. Báo này dẫn lời ông Lâm lưu ý các lực lượng trong khi làm nhiệm vụ cần kiềm chế đối với những người bị xúi giục nhưng cũng cương quyết trấn áp các đối tượng cầm đầu, các đối tượng quá khích, cố ý hủy hoại tài sản nhà nước, chống đối người thi hành công vụ.

“Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu phải tập trung điều tra, làm rõ và đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật đối với các đối tượng cầm đầu, quá khích đã lôi kéo, xúi giục, kích động hàng nghìn người tụ tập, đập phá, gây rối và chống đối lực lượng chức năng tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và khu vực lân cận,” Dân Trí nói.

Trang tin Zing.vn dẫn lời Đại tá Nguyễn Văn Nhiều, người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang khẩn trương xác minh, phân loại đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera để sàng lọc những người quá khích bị tạm giữ, từ đó củng cố hồ sơ xử lý.

“Chúng tôi đang hội ý và sẽ xin ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công an về việc khởi tố vụ án,” Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận Đào Trọng Nghĩa được trang tin này dẫn lời nói.

Truyền thông trong nước đã bắt đầu đăng các bản tin về thiệt hại từ vụ bạo động cũng như “những đối tượng quá khích” bị bắt giữ. Theo thống kê sơ bộ của nhà chức trách tại hai địa điểm Phan Thiết và Phan Rí Cửa, khoảng 60 xe hơi và xe máy đã bị đập phá, đốt cháy, Dân Trí đưa tin.

Theo trang tin này, hơn 200 người quá khích đã bị tạm giữ. Sau quá trình sàng lọc, công an đã cho gia đình bảo lãnh về nhà hơn 100 người.