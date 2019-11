Bộ Ngoại giao VN: Gia đình phải trả chi phí đưa 39 nạn nhân ở Essex về nước

Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi công văn hôm 14/11 đến các tỉnh thành có liên quan để “phối hợp, giải quyết” việc đưa thi hài hoặc tro cốt của 39 người thiệt mạng ở Anh về nước, trong đó nêu rõ các gia đình nạn nhân “sẽ phải tự thanh toán các chi phí” để đưa thi thể hoặc tro của nạn nhân về quê nhà.

Thông tin trên được các trang tin của VOV và VietnamNet xác nhận hôm 19/11 với các quan chức địa phương ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, những nơi có nhiều nạn nhân nhất. Các tỉnh thành khác cũng có công dân bị thiệt mạng ở Anh gồm Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Hải Phòng và Hải Dương.

Theo tin của VOV và VietnamNet, trong văn bản gửi các địa phương, Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin về chi phí đưa thi hài trong quan tài bằng kẽm từ Anh về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, là 2.208 bảng Anh, tương đương 66 triệu đồng; còn chi phí đưa 1 lọ tro với quãng đường vận chuyển tương tự là 1.370 bảng Anh, tương đương 41,1 triệu đồng.

Các con số này thấp hơn nhiều lần so với mức do ông Dũng Taylor, một bầu show ở Little Saigon, bang California hay làm việc thiện nguyện, nói với VOA cách đây ít ngày.

Ông Dũng Taylor đã đến tận hiện trường vụ án mạng bên Anh để tìm hiểu về thảm kịch này và nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn rằng “chi phí để đưa thi thể từ Anh về Việt Nam dao động từ 8.000 đến 15.000 bảng Anh cho một thi thể, tùy vào đi bằng hòm sắt - rẻ hơn - hay bằng hòm gỗ kín lại hết”.

Hiện tại, Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị các địa phương “khẩn trương lấy ý kiến, nguyện vọng của các gia đình”, theo tin trên báo chí Việt Nam.

Công văn của bộ nêu rõ các gia đình “thanh toán” hoặc “cam kết hoàn trả các chi phí” nếu là trường hợp họ phải “xin chính quyền tạm ứng” sau khi họ nhận được thi hài hoặc lọ tro của người thân.

Bản tin của VOV dẫn lời ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trong sáng 19/11 các cơ quan hữu quan họp với 5 gia đình tại xã Thiên Lộc và được biết cả 5 gia đình này “đều mong muốn đưa thi hài của các nạn nhân về quê nhà”.

Nói với VietnamNet, ông Nguyễn Đình Gia, bố của nạn nhân Nguyễn Đình Lượng ở Can Lộc, Hà Tĩnh, cho hay: “Gia đình phải đóng chi phí hơn 66 triệu đồng để đưa thi hài của con về nước" và vì gia đình ông hoàn cảnh khó khăn nên “mong được các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm kinh phí để đưa thi hài con trai về quê sớm nhất”.

Trong số 39 người thiệt mạng có 10 người Hà Tĩnh, 21 người Nghệ An. Các nạn nhân gồm 31 người đàn ông và 8 phụ nữ bị phát hiện đã chết hôm 23/10 tại một khu công nghiệp ở Essex, trong một xe container đông lạnh, đi đến từ Zeebrugge, Bỉ.

Theo danh sách được nhà chức trách hai nước Việt Nam và Anh công bố, có hai nạn nhân trẻ nhất mới 15 tuổi, người lớn tuổi nhất là 44 tuổi, phần đông trong độ tuổi từ 18 đến 30.