Việt Nam, Anh công bố danh tính 39 nạn nhân trong vụ xe container đông lạnh

Ngày 8/11, Bộ Công an Việt Nam và cảnh sát hạt Essex, Anh, công bố danh tính 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe container đông lạnh, gồm 10 người Hà Tĩnh, 21 người Nghệ An, và một số người Quảng Bình, Hải Phòng, Hải Dương và Thừa Thiên-Huế.

Các nạn nhận gồm 31 người đàn ông và 8 phụ nữ bị phát hiện đã chết hôm 23/10 tại một khu công nghiệp ở Essex, trong một xe container đông lạnh, đi đến từ Zeebrugge, Bỉ.

Theo danh sách vừa được nhà chức trách hai nước công bố, có hai nạn nhân trẻ nhất mới 15 tuổi, người lớn tuổi nhất là 44 tuôi, phần đông trong độ tuổi từ 18 đến 30.

Trong thông báo về danh tính nạn nhân đăng trên trang web của cảnh sát hạt Essex hôm 8/11, viên sỹ quan chịu trách nhiệm giám sát cuộc điều tra, Trợ lý Cảnh sát trưởng Tim Smith mô tả rằng “Đây là một quá trình cực kỳ quan trọng” và đội ngũ cảnh sát địa phương đã làm việc tích cực để mang lại câu trả lời cho những gia đình lo lắng rằng người thân của họ có thể nằm trong số các nạn nhân của chuyến đi định mệnh.

“Ưu tiên của chúng tôi là xác định danh tính nạn nhân, giữ gìn phẩm giá của những người đã thiệt mạng và giúp đỡ cho gia đình, bạn bè của các nạn nhân”, ông Smith nói.

Ông cho biết cảnh sát Essex đã làm việc chặt chẽ với Cơ quan chống tội phạm quốc gia của Anh và nhà chức trách Việt Nam để tìm và liên lạc với các gia đình liên quan.

Quan chức Pháp y Cấp cao của Vương quốc Anh, bà Caroline Beasley-Murray bày tỏ trên trang web của cảnh sát Essex: “Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân. Tôi xin chia sẻ với họ vào thời điểm cực kỳ khó khăn này”.

Thông báo của cảnh sát Essex cho biết thêm hai phía Anh và Việt Nam đang trao đổi để hồi hương các thi hài.

Hôm 7/11, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Bộ Công an đã bày tỏ “lời chia buồn sâu sắc nhất” tới gia đình các nạn nhân.

Dưới đây là danh sách cụ thể:

Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, nữ, người Hà Tĩnh

Nguyễn Đình Lượng, 20 tuổi, nam, người Hà Tĩnh

Nguyễn Huy Phong, 35 tuổi, nam, người Hà Tĩnh

Võ Nhân Du, 19 tuổi, nam, người Hà Tĩnh

Trần Mạnh Hùng, 37 tuổi, nam, người Hà Tĩnh

Trần Khánh Thọ, 18 tuổi, nam, người Hà Tĩnh

Võ Văn Linh, 25 tuổi, nam, người Hà Tĩnh

Nguyễn Văn Nhân, 33 tuổi, nam, người Hà Tĩnh

Bùi Phan Thắng, 37 tuổi, nam, người Hà Tĩnh

Nguyễn Huy Hùng, 15 tuổi, nam, người Hà Tĩnh

Trần Thị Thơ, 21 tuổi, nữ, người Nghệ An

Bùi Thị Nhung, 19 tuổi, nữ, người Nghệ An

Võ Ngọc Nam, 28 tuổi, nam, người Nghệ An

Nguyễn Đình Tứ, 26 tuổi, nam, người Nghệ An

Lê Văn Hà, 30 tuổi, nam, người Nghệ An

Trần Thị Ngọc, 19 tuổi, nữ, người Nghệ An

Nguyễn Văn Hùng, 33 tuổi, nam, người Nghệ An

Hoàng Văn Tiếp, 18 tuổi, nam, người Nghệ An

Cao Tiến Dũng, 37 tuổi, nam, người Nghệ An

Cao Huy Thành, 33 tuổi, nam, người Nghệ An

Trần Thị Mai Nhung, 18 tuổi, nữ, người Nghệ An

Nguyễn Minh Quang, 20 tuổi, nam, người Nghệ An

Lê Ngọc Thành, 44 tuổi, nam, người Diễn Châu

Phạm Thị Ngọc Oanh, 28 tuổi, nữ, người Nghệ An

Hoàng Văn Hợi, 24 tuổi, nam, người Nghệ An

Nguyễn Thọ Tuân, 25 tuổi, nam, người Nghệ An

Đặng Hữu Tuyên, 22 tuổi, nam, người Nghệ An

Nguyễn Trọng Thái, 26 tuổi, nam, người Nghệ An

Nguyễn Văn Hiệp, 24 tuổi, nam, người Nghệ An

Nguyễn Thị Vân, 35 tuổi, nữ, người Nghệ An

Trần Hải Lộc, 35 tuổi, nam, người Nghệ An

Dương Minh Tuấn, 27 tuổi, nam, người Quảng Bình

Nguyễn Ngọc Hà, 32 tuổi, nam, người Quảng Bình

Nguyễn Tiến Dũng, 33 tuổi, nam, người Quảng Bình

Nguyễn Bá Vũ Hùng, 34 tuổi, nam, người Thừa Thiên-Huế

Phan Thị Thanh, 41 tuổi, nữ, người Hải Phòng

Đinh Đình Thái Quyền, 18 tuổi, nam, người Hải Phòng

Trần Ngọc Hiếu, 17 tuổi, nam, người Hải Dương

Đinh Đình Bình, 15 tuổi, nam, người Hải Dương

VOA sẽ tiếp tục cập nhật khi có diễn biễn tiếp theo liên quan về sự việc đau buồn này.