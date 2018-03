Bất đồng ở Hạ viện Mỹ về kết luận điều tra Nga

Các đảng viên Cộng hòa trong Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ hôm 12/3 tuyên bố rằng ủy ban này đã hoàn tất việc điều tra khả năng Nga can dự vào cuộc bầu cử năm 2016 ở Hoa Kỳ, và không phát hiện bất kỳ sự thông đồng nào giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump và nỗ lực của Moscow nhằm gây ảnh hưởng tới cuộc bỏ phiếu.

Các đảng viên Cộng hòa trong ủy ban cho biết rằng họ đồng ý với nhận định về việc Nga tìm cách gây tác động tới cuộc bầu cử bằng cách truyền bá các thông tin tuyên truyền cũng như tin giả mạo qua mạng xã hội.

Tuy nhiên, họ phản bác các phát hiện của Cục Tình báo Trung ương Mỹ, Cơ quan An ninh Quốc gia và Cục Điều tra Liên bang Mỹ về việc Moscow tìm cách hỗ trợ ông Trump giành chiến thắng bất ngờ trước ứng viên Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton.

Trong khi đó, một thành viên thuộc đảng Dân chủ trong ủy ban, dân biểu Adam Schiff, bày tỏ sự bất bình đồng thời chỉ trích thông báo mà ông cho là “hấp tấp”, theo Reuters.

Cuộc điều tra của Hạ viện Mỹ, một trong ba cuộc điều tra chính tại Quốc hội Mỹ về sự can dự của Nga và khả năng thông đồng hoặc cản trở công lý của ông Trump hay các trợ lý, đã vấp phải nhiều vấn đề do sự giằng co về đảng phái, trong đó có việc cả phe Cộng hòa và Dân chủ đều công bố các bản ghi nhớ riêng rẽ về cuộc điều tra.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, dân biểu Cộng hòa Devin Nunes, năm ngoái đã tự rút khỏi cuộc điều tra giữa lúc có tin nói rằng ông đã có một cuộc họp bí mật tại Nhà Trắng. Ông Nunes bác bỏ bất kỳ hành động sai trái nào.

Phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đưa ra thông báo trên trong khi công tố viên đặc biệt chuyên trách cuộc điều tra Nga dường như tăng tốc cuộc điều tra, theo Reuters.



Tuần trước, cựu trợ lý trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, Sam Nunberg, đã dành 6 giờ đồng hồ trước một bồi thẩm đoàn do ông Mueller triệu tập, và cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, Paul Manafort, đã không chấp nhận các cáo trạng hình sự.

Sau thông báo trên, ông Trump đã lên Twitter và viết toàn bằng chữ viết hoa rằng ủy ban của Hạ viện đã không tìm thấy bằng chứng về sự thông đồng hoặc phối hợp sau 14 tháng trời “điều tra sâu rộng”.