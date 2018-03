NYT: Trump hỏi han các nhân chứng về điều họ kể với các nhà điều tra Nga

Công tố viên đặc biệt Hoa Kỳ điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ đã biết về hai cuộc nói chuyện mà trong đó Tổng thống Donald Trump hỏi các nhân chứng về những việc mà họ đã kể với các nhà điều tra, báo The New York Times loan tin hôm thứ Tư.

Tờ báo, dẫn lời ba người không được nêu danh tính nắm rõ vấn đề này, cho biết ông Trump đã nói với một phụ tá rằng Cố vấn pháp lý Nhà Trắng Donald McGahn nên đưa ra một thông cáo phủ nhận một bài báo của tờ New York Times đăng vào tháng 1 loan tin ông McGahn đã nói với các nhà điều tra rằng tổng thống từng yêu cầu ông sa thải công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

Ông McGahn đã không đưa ra một thông cáo theo ý muốn của ông Trump và "sau đó phải nhắc cho tổng thống nhớ rằng chính ông đã yêu cầu ông McGahn lo liệu chuyện sa thải ông Mueller," tờ Times cho hay.

Ông Trump cũng hỏi cựu chánh văn phòng của mình, Reince Priebus, cuộc phỏng vấn của ông với các điều tra viên của công tố viên đặc biệt diễn ra như thế nào và liệu họ có "làm khó dễ" hay không.

Nhà Trắng không ngay lập tức hồi đáp yêu cầu bình luận về bài báo của tờ Times.

Cuộc điều tra của ông Mueller phát sinh một phần từ những phát hiện của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2016 và rằng mục tiêu của Nga cuối cùng là trợ giúp ông Trump, người giành chiến thắng bất ngờ trước đối thủ Đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Nga bác bỏ các cáo buộc này và ông Trump thì nói không có sự thông đồng nào giữa Moscow và chiến dịch tranh cử của ông.

Ông Mueller cũng đang điều tra liệu tổng thống có tìm cách cản trở cuộc điều tra hay không, bao gồm việc ông sa thải cựu Giám đốc FBI James Comey có phải nhằm làm suy yếu cuộc điều tra hay không. Bài báo của tờ Times nhắc đến cuộc điều tra cản trở công lý liên quan tới những tương tác của ông Trump với ông McGahn và ông Priebus.

Ông Mueller đã buộc tội một số cộng sự của ông Trump và hơn một chục người Nga trong cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn này.