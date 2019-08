Ấn Độ bắt giữ hơn 500 người ở Kashmir, Pakistan cắt tuyến đường sắt

Lực lượng an ninh Ấn Độ vừa bắt giữ hơn 500 người ở Kashmir kể từ khi New Delhi áp đặt lệnh tuyệt giao và tăng cường kiểm soát an ninh ở khu vực Kashmir bị chia cắt, theo AP.

Pakistan hôm 7/8 đã đình chỉ một tuyến đường sắt quan trọng kết nối với Ấn Độ chỉ vài ngày sau khi New Delhi tước bỏ quyền tự trị đặc biệt của khu vực Kashmir mà Ấn Độ và Pakistan tranh chấp.

Trong tuần này chính phủ Ấn Độ đã thu hồi quyền tự trị đặc biệt đối với Jammu và Kashmir. Trong nhiều thập kỷ qua, phiến quân ở Kashmir, nơi có đa số dân theo Hồi giáo, đã chiến đấu chống lại sự cai trị của Ấn Độ trong khu vực mà họ quản lý.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến có bài phát biểu trước quốc dân vào ngày 8/8 để thảo luận về vấn đề Kashmir. Ông Ajit Doval, Cố vấn an ninh quốc gia của thủ tướng, đã đến thăm khu vực này hôm 7/8.

Đáp trả hành động của Ấn Độ, Bộ trưởng Đường sắt Liên bang Pakistan Rashid Ahmad đã đình chỉ tuyến Express, hay còn gọi là Friendship Express (Tốc hành Hữu nghị) có kết nối đến Ấn Độ, bắt đầu từ 8/8.

Hôm 7/8, Islamabad cho biết họ sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với New Delhi, trục xuất đại sứ Ấn Độ và đình chỉ thương mại.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan nói với Ủy ban An ninh Quốc gia Pakistan rằng chính phủ của ông sẽ sử dụng tất cả các kênh ngoại giao để vạch trần “chế độ phân biệt chủng tộc tàn bạo” của Ấn Độ và vi phạm nhân quyền ở Kashmir, theo một tuyên bố của chính phủ Pakistan.