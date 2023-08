Xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tiếp tục giảm vào tháng 8

Tổng cục Thống kê (TCTK) hôm 29/8 cho biết rằng xuất, nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 8 giảm so với cùng kỳ năm trước.



Cơ quan này thông báo rằng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8/2023 ước đạt 32,37 tỷ USD, tức giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước.



Tin cho hay, tính chung 8 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 227,71 tỷ USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.



Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8/2023 ước đạt 28,55 tỷ USD, tức giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước.



Trong 8 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 207,52 tỷ USD, giảm 16,2% so với cùng kỳ năm trước.



Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2023, TCTK cho biết rằng Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 62,3 tỷ USD.



Trong khi đó, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 68,1 tỷ USD.



Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, trong bản cập nhật về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam công bố hồi tháng 5 vừa qua, Ngân hàng Thế giới (World Bank) nhận định hôm 18/5 rằng nền kinh tế Việt Nam “đang phải đối mặt với những cơn gió ngược bên ngoài khi nhu cầu của các nước khác suy yếu tiếp tục tạo áp lực giảm xuất khẩu, dẫn đến sản xuất công nghiệp suy yếu”.



Theo World Bank, xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giảm lần lượt 17,1% và 20,5% vào tháng 4 năm nay.



Tổ chức tài chính này nhận định trong bản cập nhật: “Điều này phản ánh sức cầu trên toàn thế giới suy yếu, đặc biệt là ở Mỹ và EU, khi xuất khẩu sang hai thị trường này tương ứng giảm 22,1% và 14,1% trong 4 tháng đầu năm 2023”.